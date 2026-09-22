Чревни ентерококи в питейната вода на местно село

РЗИ разпореди мерки за справяне с отклоненията от нормите

ПРОБА ОТ ПИТЕЙНАТА ВОДА В ПАВЛИКЕНСКОТО СЕЛО БУТОВО Е ПОКАЗАЛА НАЛИЧИЕ НА ЧРЕВНИ ЕНТЕРОКОКИ. Заради микробиологичното отклонение РЗИ Велико Търново издаде предписание до управителя на „ВиК Йовковци“ да предприеме необходимите действия за осигуряване на животворна течност, която отговаря на нормативните изисквания.

Данните за установените бактерии бяха оповестени в справката на здравната инспекция за качеството на питейната вода в областта след извършен мониторинг в периода 1 – 15 септември.

Отчетените чревни ентерококи в Бутово са 26±3/100 КОЕ/ml. Резултатът не отговаря на изискванията на Наредба 9 за качеството на водата за питейно-битови цели.

Още една нестандартна проба е отчетена през първата половина на месеца. Тя също е от павликенско село – Сломер. Там пък е констатирано превишение на нитрати – 54,19 mg/l.

Общо за 15-те дни РЗИ е провела изследвания в 22 населени места. Направени са 23 пробонабирания на питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места и обекти с ведомствени водоизточници.

Към средата на септември на режимно водоподаване в региона са 16 населени места. Сред тях са Ресен, Никюп, Патреш, Недан и др.

Галина ГЕОРГИЕВА