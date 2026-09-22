Даниел Панов: „Светът говори за Търново със събитията от 1908 година“

Скъпи велиоктърновци и гости на старопрестолния ни град,

Велико Търново и България празнуват Независимостта!

Гордо честваме 118 години от славния 22 септември.

Ден, в който свободата на нашата държава най-сетне става безусловна.

Светът говори за Търново със събитията от 1908 година.

Историческата столица е най-яркият символ на възстановената българска държавност и на съединението на земите от двете страни на Стара планина.

Със силен и ясен глас народът ни казва – ние, българите, имаме правото сами да чертаем пътя, по който вървим като държава.

Тази държава е България – свободна, равноправна и горда.

Нашата България, дала толкова много за европейската културна идентичност с Кирилицата, Златния век, Търновската книжовна школа.

22 септември – Независимостта, носи духа на обединението и доказва смисъла му.

Празник, който далеч надхвърля нормите на официалностите, събира българи с българи и кара всички ни да се гордеем и да мечтаем.

А Велико Търново – историческата и духовна българска столица, е мястото, където всичко това се изживява и усеща по неповторим начин.

Както на празник, така и всеки ден!

Историята е най-добрият учител.

В събитията от миналото и в делата на предците намираме поводите за гордост.

Но и възможността за равносметка. За паралел с времето днес.

Затова днес – когато празнуваме, нека отделим малко време и да се замислим.

Как и защо една малка България успя да постигне нещо толкова значимо – Независимостта?

С идеал! Вяра! Ценности! Смелост и устрем!

С примера на героите и с национални водачи.

И със съпричастност – когато всеки дава нещо от себе си и помага по свой начин в името на нещо по-голямо – България.

Честит празник!

118 години Независимост!

Даниел Панов

Кмет на Велико Търново