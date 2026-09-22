Даниел Панов: „Светът говори за Търново със събитията от 1908 година“
Скъпи велиоктърновци и гости на старопрестолния ни град,
Велико Търново и България празнуват Независимостта!
Гордо честваме 118 години от славния 22 септември.
Ден, в който свободата на нашата държава най-сетне става безусловна.
Светът говори за Търново със събитията от 1908 година.
Историческата столица е най-яркият символ на възстановената българска държавност и на съединението на земите от двете страни на Стара планина.
Със силен и ясен глас народът ни казва – ние, българите, имаме правото сами да чертаем пътя, по който вървим като държава.
Тази държава е България – свободна, равноправна и горда.
Нашата България, дала толкова много за европейската културна идентичност с Кирилицата, Златния век, Търновската книжовна школа.
22 септември – Независимостта, носи духа на обединението и доказва смисъла му.
Празник, който далеч надхвърля нормите на официалностите, събира българи с българи и кара всички ни да се гордеем и да мечтаем.
А Велико Търново – историческата и духовна българска столица, е мястото, където всичко това се изживява и усеща по неповторим начин.
Както на празник, така и всеки ден!
Историята е най-добрият учител.
В събитията от миналото и в делата на предците намираме поводите за гордост.
Но и възможността за равносметка. За паралел с времето днес.
Затова днес – когато празнуваме, нека отделим малко време и да се замислим.
Как и защо една малка България успя да постигне нещо толкова значимо – Независимостта?
С идеал! Вяра! Ценности! Смелост и устрем!
С примера на героите и с национални водачи.
И със съпричастност – когато всеки дава нещо от себе си и помага по свой начин в името на нещо по-голямо – България.
Честит празник!
118 години Независимост!
Даниел Панов
Кмет на Велико Търново