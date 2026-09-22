Граждани с предложения за Северния обход: велоалея, безопасни връзки и защита от шума

Строежът на Северния обходен път на Горна Оряховица е следващата амбициозна задача, която си е поставил кметският екип на Николай Рашков.

Идеята на трасето е бърза връзка с мястото край Поликраище, където ще се пресичат магистралите „Хемус“ и Русе – Велико Търново – Маказа. Той значително ще подобри транспортната свързаност, главно в достъпа до републиканската пътна мрежа.

Общата му дължина е 9,3 км, като от път III – 514 до общинското трасе, свързващо селата Първомайци, Правда и Янтра, ще се прави нов участък с приблизителна дължина 4946 м. В момента вече се търси изпълнител за изготвяне на технически проект и тъй като пътят минава близо до Правда, преди началото на строителството жителите и собственици на имоти в селото имат определени колективни искания и конструктивни предложения. Те са обобщени с писмо от Мариян Петров и са адресирани до кмета на Горна Оряховица, председателя на Общинския съвет, главния архитект, кмета на с. Правда и проектантския екип.

За пълноценното използване на обходния път и безопасното включване и напускане от пътуващите от с. Правда и в двете направления при изхода в посока с. Янтра да се направи кръстовище на едно или две нива, проектирани така, че да осигурят видимост и избягване на конфликтни точки, е следващото предложение.

Тъй като при входа на Правда съществува остър завой, да бъде проучена нова отсечка, която да изведе движението по-далеко от намиращите се в близост жилищни имоти и дворове. Такава възможност съществува според Мариян Петров, тъй като наблизо има свободно пространство в района на футболното игрище. Да се помисли и за безопасното пешеходно преминаване през участъка.

САМОСТОЯТЕЛНА ВЕЛОАЛЕЯ ПРАВДА – ЯНТРА

Това е най-радикалното предложение, тъй като въобще не е предвиждана велоалея. Отделена велоалея, успоредна на пътя, с дължина 3 – 4 км, която да свързва двете села, ще разтовари движението, тъй като отсечката и сега през летните месеци се използва от велосипедисти.

Не на последно място, за жителите на селото е важно Северният обходен път да гарантира достъпа на селскостопанска техника до земеделските земи, които се обработват активно.

„Изграждането на обходния път не трябва да прекъсва съществуващите връзки между селото и земеделските територии, нито да принуждава трактори, комбайни и друга бавно движеща се техника да използва високоскоростния обходен път“, пише Мариян Петров.

Той предлага в края на селото да бъде предвидено безконфликтно преминаване на селскостопанската техника на различно ниво чрез подходящ подлез, надлез или друго техническо решение с нужните габарити.

Жителите на с. Правда подкрепят развитието на Северния обходен път и се радват, че проектът е задвижен, подчертава авторът на писмото от името на съселяните си.

Ана РАЙКОВСКА