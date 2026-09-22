Хандбалният „Локомотив“ отново ще домакинства в „ОЗК Арена Бяла“

За четвърти пореден сезон шампионът на България и носител на купата– ХК „Локомотив“ (Горна Оряховица), ще бъде принуден да играе своите домакински срещи далеч от своя град.

Домът на „железничарите“ отново ще бъде „ОЗК Арена Бяла“ в гр. Бяла, намираща се на около 51 километра от Горна Оряховица. Така за поредна година един от водещите отбори в българския хандбал ще бъде домакин само по програма, но не и пред собствената си публика.

Над 100 километра в двете посоки – това е пътят, който всеки привърженик на „Локомотив“ трябва да измине, за да подкрепи отбора в негов „домакински“ мач. Разстояние, което неминуемо лишава тима от едно от най-важните неща в спорта – пълните трибуни и подкрепата на собствените фенове.

„Вече четвърта година „Локомотив“ представя Горна Оряховица, носи името на града и се бори за най-високите отличия в българския хандбал, но няма възможността да го прави пред своята публика в своя град. Въпреки това целите остават същите.