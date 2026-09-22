вторник, септември 22, 2026
Последни:
Независимост
ОбществоСтражица

Илиян Маринов: „Независимостта е пътят за достойното развитие на България“

БОРБА БГ 15 четения 0 Comments

Уважаеми дами и господа,

Преди 118 години на величествената крепост „Царевец“ в старопрестолната столица Велико Търново княз Фердинанд прокламира, че страната ни вече не е васално княжество на Османската империя. Този исторически акт ни завеща безценен урок, все така актуален и днес – отстояването на българските национални интереси, а не примирението и сляпото следване на чужда воля. Свободата си не сме получили даром, дали сме кръв за нея и всички ние трябва да я пазим! Независимостта е пътят за достойното развитие на България. Честит празник!

 Илиян Маринов, председател на Общински съвет – Стражица

Вижте още

Видни търновци поддържат политическото лоби на старата столица през годините

БОРБА БГ 690 четения 0

Второкласници от СУ „Емилиян Станев“ задаваха въпроси на журналист от „Борба“

БОРБА БГ 509 четения 0

Областна футболна група – юг, 18-и кръг. Резултати и класиране!

БОРБА БГ 252 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *