Илиян Маринов: „Независимостта е пътят за достойното развитие на България“

Уважаеми дами и господа,

Преди 118 години на величествената крепост „Царевец“ в старопрестолната столица Велико Търново княз Фердинанд прокламира, че страната ни вече не е васално княжество на Османската империя. Този исторически акт ни завеща безценен урок, все така актуален и днес – отстояването на българските национални интереси, а не примирението и сляпото следване на чужда воля. Свободата си не сме получили даром, дали сме кръв за нея и всички ние трябва да я пазим! Независимостта е пътят за достойното развитие на България. Честит празник!

Илиян Маринов, председател на Общински съвет – Стражица