Инж. Дилян Млъзев: „Днешният ден е урок за държавността и силата на решенията, взети с разум, отговорност и ясна посока“

Уважаеми съграждани,

На 22 септември 1908 г. България заявява пред света своето място сред свободните и независими европейски държави.

Провъзгласяването на Независимостта във Велико Търново е резултат от натрупана политическа зрялост, държавническа последователност и способността в подходящия момент да бъде взето решение с историческо значение.

Тридесет години след Освобождението страната ни вече има самочувствието и увереността да отстоява своята воля и да поеме самостоятелно пътя на своето развитие.

22 септември е дата, която заслужава да помним не само като част от историята, а като урок за държавността и силата на решенията, взети с разум, отговорност и ясна посока.

Днес, 118 години по-късно, посланието на 22 септември остава актуално – една държава е силна, когато има волята и способността сама да определя своето бъдеще.

Нека на този ден отдадем заслуженото на всички, които с действията си са допринесли за утвърждаването на България като независима държава.

Нека помним, че съхраняването на постигнатото и отговорността към бъдещето са задача на всяко поколение!

ЧЕСТИТ ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА!

ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ!

Инж. Дилян Млъзев, кмет на община Елена