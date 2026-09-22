Инж. Емануил Манолов: „Нека си спомним за хората, които са имали смелостта да повярват в независима България“

Уважаеми жители на област Велико Търново,

Скъпи съграждани,

На 22 септември 1908 г. България заяви пред света, че е държава, зае своето място и пое отговорността за съдбата си.

Датата 22 септември не принадлежи само на историята. Тя принадлежи на търновци, които всеки ден живеят сред свидетелствата на българската държавност; на българите от всички краища на страната и на онези, които са останали тук.

Думата „независимост“ има своето историческо значение, но тя има и съвременен смисъл. Да бъдем независими, означава да пазим българския език, култура и история, но също така и да пазим градовете си, да помагаме на хората до нас, да даваме възможност на децата си да останат и да се развиват тук.

Нека на този празник си спомним за хората, които са имали смелостта да повярват в независима България. Да бъдем благодарни на онези, които са отстоявали тази независимост след тях. И да помислим какво ще оставим на тези, които ще дойдат след нас!

Нека с делата си всеки ден доказваме, че сме достойни за страната, която нашите предци са изграждали с толкова труд, смелост и вяра!

Честит Ден на Независимостта, българи!

Инж. Емануил Манолов

Кмет на община Павликени