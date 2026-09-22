„Изгоря“ заведение на Самоводската чаршия, данъчните като тайни агенти направиха внезапна проверка

Известна кафе-сладкарница на Самоводската чаршия ще трябва да плати солена глоба. В празничния за Велико Търново и цяла България 22 септември служители на НАП влязоха като тайни агенти в заведението, поръчали си, но накрая не получили касова бележка, което е грубо нарушение. Общо нарушенията са три, оказало се, че липсва кочан, както и реквизит на касовата бележка. Малко по-късно, вече като униформени, те отново посетиха заведението, за да се легитимират. С данъчните бяха и представители на приходната агенция на национално ниво. Предстои да бъдат съставени актове по съответните нарушения, до 6 месеца ще бъдат издадени и наказателни постановления. След като търговците си получат акта, имат право да възразят в седемдневен срок.

Свидетели на проверката станаха и медиите, пред тях данъчните провериха и сергия на Самоводската чаршия, където всичко, що се отнася до реквизитите на касовата бележка, се оказа наред.

Проверките на фискалните инспектори на Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП са от 18 до 21 септември, но продължават и в празничния ден.

„Традиционно в дните около 22 септември във Велико Търново има голям наплив от туристи, затова и контролът на НАП е засилен. Целта не е да правим много проверки и да се установяват непременно нарушения, а бизнесът да работи в конкурентна среда и нелоялните търговски практики да бъдат преустановени“, уточни Боряна Джагарова, старши експерт дирекция „Комуникации“ в НАП.

Обобщените данни показват, че в този четиридневен период във Велико Търново са извършени 27 проверки и са установени нарушения.

Сред най-често срещаните са неиздаване на касов бон, липса на реквизити на касовата бележка, липса на фискално устройство, както и разлика в касовата наличност. Проверявани са обекти в централната градска част на старата столица, както и сергии на Самоводската чаршия. Двете нарушения за липса на касов апарат са установени именно на чаршията.

От началото на годината до 21 септември в страната са извършени близо 34 000 проверки, от тях 5100 са от инспекторите на НАП от Областна дирекция – Велико Търново, направени в териториалния обхват на дирекцията. Съставените актове са близо 14 000.

При неиздаване на касова бележка и при липса на фискално устройство може да има запечатване на обекта. На този етап затворени обекти няма, извършва се анализ на документите, коментира Боряна Джагарова.

За липса на реквизит в касовата бележка и разлика в касовата наличност санкциите са от 500 до 2000 евро. А при липса на фискално устройство те варират до 10 000 евро.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. авторката