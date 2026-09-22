Къде е Кисимов? Великият актьор е скрит в стенопис на театъра

МДТ вече има 44,5 кв. м своя художествена загадка

Образът на великия Константин Кисимов е закодиран между петте пана на стенопис с обща площ 44,5 кв. м. Творбата носи името „Музите и сценичните изкуства“ и успя да преобрази централното фоайе на великотърновския театър.

Автори са студенти и преподаватели от катедра „Стенопис“ при Факултета по изобразително изкуство, а ръководител е зам.-деканът на факултета проф. д-р Владимир Аврамов. Той е автор на стенописи и мозайки в редица православни храмове у нас и в чужбина.

Портретите на Кисимов в драматична и в комична роля са сегментирани върху мозаечните колони, разделящи отделните пана. Скритите изображения могат да бъдат видени само от определена дистанция и под специфичен ъгъл.

Монументалната творба ще бъде официално представена пред публика на 30 септември от 17,30 часа. Събитието ще постави и тържественото начало на новия творчески сезон в МДТ „Константин Кисимов“.

Стенописният фриз е посветен на драмата, музиката, танца и комедията, както и на техните покровителки и вдъхновителки – четирите музи Мелпомена, Евтерпа, Терпсихора и Талия.

„Художествената концепция пресъздава антична театрална скена като символ на човешкия живот и взаимоотношенията между хората. Всяко от паната интерпретира едно от сценичните изкуства, представени в репертоара на великотърновския театър. Използвани са изразните средства на архитектурния постмодернизъм, приложени за пръв път по този начин в стенописта“, обяснява проф. Олег Гочев от Националната художествена академия в София, който е художествен ръководител на проекта.

В неговата подготовка и реализация участват още гл. ас. д-р Велина Сталева и студентките Ергюл Ахмедова и Елеонора Ганчева. Монтажът на мозаечните елементи е дело на гл. ас. д-р Пламен Кондов.

„Благодаря на преподавателите и студентите от катедра „Стенопис“ за творческата отдаденост, с която реализираха този мащабен проект, както и на Община Велико Търново, която го подкрепи с близо 7800 евро по програма „Култура“. Монументалната творба придаде на централното фоайе изцяло нов художествен облик и го превърна в пространство, което въвежда публиката в света на сценичните изкуства още преди влизането й в театралната зала“, споделя директорът на театъра Ганчо Ганчев.

Композицията започва с поглед към античен театрон и орхестра, които напомнят огромен прожектор, осветяващ сцената. В паното, посветено на драмата, сцената е разрушена и обагрена от драматична червена светлина. Следващите части проследяват нейното възраждане чрез музиката, раздвижването й в ритъма на танца и преобразяването й в своеобразен кораб, устремен към светлината и радостта на комедията.

Особено място в проекта заемат четирите музи. Техните фигури са мобилни и двустранни и могат да променят местата си в композицията. Така стенописът предлага и интерактивен игрови елемент, който превръща публиката в активен участник.

Творбата съчетава стенопис, мозайка и интерактивни елементи, които дават възможност на публиката да се включи в художественото преживяване.

Михаил МИХАЛЕВ