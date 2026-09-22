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Локализиран е пожар в района на Беляковец, в гасенето са участвали курсанти и техника на НВУ “Васил Левски”

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Локализиран е пожар в района на великотърновското село Беляковец, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация във Велико Търново. Пожарът е пламнал около 12:00 часа, обхванал е около 130 дка сухи треви, 60 дка широколистна гора и ниска растителност. Силният вятър допълнително е усложнил обстановката и е създал предпоставки за бързото разпространение на пламъците.

На място и към момента продължават да работят екипи на пожарната, които извършват действия по окончателното потушаване на огнищата и наблюдение на терена. Над 90 курсанти и техника на Националния военен университет (НВУ) “Васил Левски” са участвали в гасенето по разпореждане на началника на висшето училище бригаден генерал Станчо Кайков.

Областният управител Марин Богомилов ръководи действията по овладяване на ситуацията и координира работата на ангажираните институции.

Снимка: Областна администрация – Велико Търново

Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова

БТА

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