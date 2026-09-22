Напорист кандидат-купувач стигна чак до ВАС в опит да придобие общинска земя

Върховните магистрати не уважиха претенциите му

ОПИТ ДА БЪДЕ ПРИДОБИТ 1315 КВ. М ОБЩИНСКИ ИМОТ В РЕГИОНА СТИГНА ЧАК ДО ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД. Кандидат-купувачът появил завидна настойчивост след неуспех на първа инстанция във Велико Търново. В крайна сметка върховните съдии го порязаха и сложиха край на мераците му за сделка.

Съдебната сага се завъртя около парче общинска земя, която мъжът си набелязал за разширяване на свой имот. Теренът представлява изоставена земеделска земя и е собственост на Община Златарица.

Лицето подало заявление до кмета с искане да придобие имота. До желаната процедура обаче така и не се стигнало. Градоначалникът не се произнесъл, а кандидат-купувачът приел това за мълчалив отказ.

Така спорът се пренесъл в Административния съд в старата столица. На 27 май т.г. магистратите оставили жалбата му без разглеждане и прекратили производството. Вместо да се откаже, мъжът отнесъл казуса до най-високата съдебна инстанция.

Пред върховните магистрати той обяснил, че не е настоявал кметът директно да му продаде парцела, а да се стартира процедурата, предвидена в Закона за общинска собственост. Според ищеца заявлението е трябвало да бъде препратено до Общинския съвет.

ВАС обаче не приема тази теза. В определението е уточнено, че градоначалникът няма нормативно установено задължение да предприема конкретни действия след подобно заявление. Поради този факт, непроизнасянето не се приема за мълчалив отказ, който да бъде съдебно атакуван.

Освен това набелязаният имот не е включен в годишната програма на местния парламент за управление и разпореждане с общинска собственост.

Така на 17 септември ВАС излезе с определение, което окончателно потвърди това на търновските магистрати.

Галина ГЕОРГИЕВА