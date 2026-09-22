Равенство и загуба за юношите на „Етър ВТ“ с връстниците им от „Левски“ в Елитните групи

С много битка, дух и себераздаване юношите на „Етър ВТ“ U15 завършиха 1:1 срещу един от лидерите в елитната група – „Левски“ (София)! Ситуации имаше и пред двете врати, но резултатът се задържа дълго време нулев.

8 минути преди края на мача обаче поредната атака на гостите донесе гол. След центриране отляво Иван Иванов с глава откри за 0:1. „Сините“ вече се виждаха победители, когато 4 минути по-късно желанието на етърци за промяна даде резултат и то благодарение на смените, направени от треньора Стефан Николов.

Теодор Велчев проби отдясно и центрира пред вратата, където Коста Димитров прати топката в мрежата за радост на многобройната публика – 1:1. В оставащите минути имаше и още атаки, които обаче не донесоха гол – етърци не само опазиха вратата си, но имаха и своите шансове.

„Етър ВТ“: Марин Иванов, Стефан Кънев, Никола Лесичков, Александър Йорданов, Иван Ванков, Александър Илиев, Йордан Дойнов, Майкъл Калбанов, Радослав Георгиев, Пламен Попов, Стефан Илиев.

Във възрастовата група до 16 години етърци загубиха от връстниците си от „Левски“ с 0:4. Александър Тошев откри резултата в 5-та минута след асистенция на Валентин Петров. В 30-та минута Ивайло Кирилов удвои след подаване на Ландон Йескас. В 75-та минута Явор Славчев направи резултата класически след асистенция на Тошев, а Владимир Крумов оформи крайния резултат в 86-ата минута.