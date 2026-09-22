Самоуки майстори получиха първите си свидетелства по професия „Автомобилна техника и мехатроника“

Първите курсисти, преминали през процедура за валидиране на знания и умения в ПГАТ „Цанко Церковски“ в Павликени, получиха своите официални свидетелства по професия „Автомобилна техника и мехатроника“.

Документите на успешно завършилите бяха връчени от директора на гимназията Миглена Желязкова, която ги поздрави за постигнатия успех.

Процедурата по валидиране позволява на граждани с натрупан практически опит, неофициално обучение или самостоятелна подготовка да получат официално призната степен на професионална квалификация, без да преминават през пълния курс на традиционно обучение.

Успешният старт на инициативата е поредната стъпка в утвърждаването на училището като модерен център за професионално образование. От ръководството подчертаха, че гимназията ще продължи да предоставя нови възможности за доказване на уменията и подкрепа за кариерното развитие на специалистите в региона.

Михаил МИХАЛЕВ