„Споменът остава“: с богата програма Елена отбелязва 100-годишнината от рождението на ГЕЦ

В града пристигат синът на актьора и Христо Мутафчиев – председател на Съюза на артистите, учредяват награда „Георги Георгиев – ГЕЦ“

Елена става център на събитията, посветени на 100-годишнината от рождението на великия актьор Георги Георгиев – ГЕЦ, оставил незабравими роли в киното и театъра и създал ярки образи от българската класическа и съвременна драматургия.

Той е роден на 4 октомври 1926 г. в някогашното село Разпоповци, сега улица в балканския град. Умира на 2 септември 1996 г. в София след инсулт по време на представление в Стара Загора.

Двудневните събития са под надслов „Споменът остава“, в основата им е НЧ „Просвета – Разпоповци – 1881“, където има експозиция, посветена на него.

На 2 октомври от 18 часа в Художествената галерия в Елена спомени за баща си ще разказва неговият син Данаил Георгиев. Пак там Христо Мутафчиев – председател на Съюза на артистите в България, ще представи фотоизложбата „100 години Георги Георгиев – ГЕЦ“.

Официално ще бъде обявено учредяването на награда на името на актьора.

На следващия ден, 3 октомври, събитията се пренасят в читалището.

От 18 часа председателят на културната институция Иван Минчев ще изнесе слово за живота и творчеството на актьора легенда. В програма с рецитал „За живота и изкуството с мисли от ГЕЦ“ се включват артисти от театралния състав към читалището. А спомени и видеоклипове, свързани с ГЕЦ, ще представи Данаил Георгиев.

Има и още една фотоизложба – „ГЕЦ в киното, театъра и живота“, тя също ще бъде представена от автора й и фотохроникьор на Елена и околностите през последните години – Фикрат Салимов. Украинецът е роден в Запорожие, но от 2018 г. се заселва с жена си в Елена и е един от най-дейните в града и в Разпоповци.

Отбелязването на годишнината продължава в София, където на 5 октомври от 18 ч. в Народния театър „Иван Вазов“ ще бъде открита фотоизложба, проследяваща творческия път на ГЕЦ на сцената и в някои от емблематичните му роли в киното.

Ана РАЙКОВСКА