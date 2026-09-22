Стотици се хванаха на Голямото търновско хоро в центъра на града

Стотици се хванаха на голямото търновско хоро в центъра на старата столица. За ръце се уловиха представители на фолклорни клубове и ансамбли, както и непрофесионални любители на народните танци.

Началото беше дадено от народната певица Петя Панева, която излезе на сцената пред сградата на Община Велико Търново и извиси своя глас под звуците на оркестъра. Гласовитата дама изпълни любими песни от репертоара си и поведе хорото с „Търновска царица“.

Малки и големи се включиха в танца, като пространството пред пощата и Общината се оказа недостатъчно за всички желаещи. Затова хорото се изви и пред паметника „Майка България“.

Голямото търновско хоро се провежда от 2012 година. Първото издание също е на 22 септември., по време на честванията на 104-годишнината от обявяването на Независимостта на България. Тогава в него се включиха над 5000 души, като хорото е премина от паметника „Майка България“ по главната улица и е достигна до Царевец.

Петя Панева е само на 26 години. Пее още от най-ранна детска възраст. Едва четири годишна става част от детската вокална формация „Бънджи сингърс“. Учила е ударни инструменти в класа по народно пеене на П. Тодорова в Национално училище по изкуства „Добри Христов“. Завършила е Националната музикална академия „Панчо Владигеров“ със специалност „фолклорно пеене“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: Авторът