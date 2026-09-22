Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в Златарица стана на 16 години

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Вяра, Надежда, Любов“ в Златарица стана на 16 години. Годишнината се превърна в истински празник за работещите в социалното заведение и децата.

Празникът беше изпълнен с усмивки, торта и лакомства, а кметът на община Златарица Петър Ганев гостува на децата и ги зарадва с подаръци. Отец Йоан благослови децата, служителите и институцията, като пожела здраве, добри дни и светлина по пътя на всички, които са част от този дом.

„Нека в този дом винаги има вяра, която да дава сили, надежда, която да отваря врати, и любов, която да прави едно място истински дом“, призоваха от социалната институция.

Михаил МИХАЛЕВ