вторник, септември 22, 2026
Последни:
център
Общество

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в Златарица стана на 16 години

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Вяра, Надежда, Любов“ в Златарица стана на 16 години. Годишнината се превърна в истински празник за работещите в социалното заведение и децата.

Празникът беше изпълнен с усмивки, торта и лакомства, а кметът на община Златарица Петър Ганев гостува на децата и ги зарадва с подаръци. Отец Йоан благослови децата, служителите и институцията, като пожела здраве, добри дни и светлина по пътя на всички, които са част от този дом.

„Нека в този дом винаги има вяра, която да дава сили, надежда, която да отваря врати, и любов, която да прави едно място истински дом“, призоваха от социалната институция.

Михаил МИХАЛЕВ

 

Вижте още

„Виолетовите“ посрещат ФК „Царско село“ в понеделник (22 юни), гостуват на морето на 26-и

БОРБА БГ 684 четения 0
сирените

Днес тестват сирените във В. Търново

БОРБА БГ 440 четения 0

Калин Вельов се срещна с артисти, музиканти, танцьори, музейни работници и читалищни дейци

БОРБА БГ 403 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *