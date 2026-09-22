вторник, септември 22, 2026
Последни:
писатели
Водещи новиниОбщество

Село увековечи трима свои значими писатели

Ана Райковска 90 четения 0 Comments

Драганово е село не само на градинари, но и на писатели. В навечерието на XVI Празник на градинаря, на 18 септември, в Драганово се състоя едно особено вълнуващо събитие, което събра в едно две от най-ярките страници от историята на селото – книжовността и градинарството.

Във фоайето на НЧ „Съединение-1888“ бе открита паметна плоча, посветена на тримата големи писатели, родени в Драганово – Асен Разцветников, Владимир Русалиев и Камен Зидаров.

писатели

Идеята за нейното създаване принадлежи на представители на българската общност в Унгария – д-р Йордан Бочков, почетен консул на Република България в Унгария със седалище в Кечкемет, и Маргарита Бочева, бивш председател на Българското национално самоуправление във Фелшожолца.

Този жест е още едно свидетелство за живата връзка между Драганово и потомците на драгановските градинари в Унгария.

Паметната плоча вече заема видно място във фоайето на читалището. Тя ще напомня на поколенията за литературното богатство, което Драганово е дало на България, и ще може да бъде видяна от всеки посетител на читалището и от гостите на културните събития, които се провеждат тук.

След откриването присъстващите поднесоха цветя на Паметника на градинаря с почит към поколенията драгановски градинари, пренесли своето майсторство далеч извън пределите на родината.

Ана РАЙКОВСКА

 

Вижте още

Бачо Киро

Мария Генчева от Историческия музей в Бяла черква: „Родът на Бачо Киро има връзка с наследница на Александър Дюма“

БОРБА БГ 408 четения 0

​​​​​КЕВР утвърди с 2,44 % по-ниска цена на топлинната енергия от миналогодишната за “Топлофикация-ВТ” АД

БОРБА БГ 85 четения 0

Мащабна операция срещу наркооранжерии в Търновско

БОРБА БГ 2292 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *