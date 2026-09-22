Село увековечи трима свои значими писатели

Драганово е село не само на градинари, но и на писатели. В навечерието на XVI Празник на градинаря, на 18 септември, в Драганово се състоя едно особено вълнуващо събитие, което събра в едно две от най-ярките страници от историята на селото – книжовността и градинарството.

Във фоайето на НЧ „Съединение-1888“ бе открита паметна плоча, посветена на тримата големи писатели, родени в Драганово – Асен Разцветников, Владимир Русалиев и Камен Зидаров.

Идеята за нейното създаване принадлежи на представители на българската общност в Унгария – д-р Йордан Бочков, почетен консул на Република България в Унгария със седалище в Кечкемет, и Маргарита Бочева, бивш председател на Българското национално самоуправление във Фелшожолца.

Този жест е още едно свидетелство за живата връзка между Драганово и потомците на драгановските градинари в Унгария.

Паметната плоча вече заема видно място във фоайето на читалището. Тя ще напомня на поколенията за литературното богатство, което Драганово е дало на България, и ще може да бъде видяна от всеки посетител на читалището и от гостите на културните събития, които се провеждат тук.

След откриването присъстващите поднесоха цветя на Паметника на градинаря с почит към поколенията драгановски градинари, пренесли своето майсторство далеч извън пределите на родината.

Ана РАЙКОВСКА