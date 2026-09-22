Васил Христов: „Когато се вгледаме в лицата на децата, разбираме истинския смисъл на думата независимост. Тя означава бъдеще“

Уважаеми съграждани,

Днес празнуваме деня, в който България каза на света, че е равна на останалите. Но истинската независимост започва отвътре – от свободата на духа, от достойнството, което никой не може да ни отнеме.

Когато се вгледаме в лицата на децата, разбираме истинския смисъл на думата независимост. Тя означава бъдеще.

Независимостта е правото да говорим на своя език, да градим домовете си тук, на тази свещена земя, и да възпитаваме децата си в гордост.

Нашите предци ни оставиха свободна държава, а нашият голям изпит днес е каква България ще оставим ние на тези, които идват след нас.

Независимостта не е документ, подписан преди 118 години. Нито е само страница от учебниците по история. Тя е писмо – послание от нашите деди, написано с кураж и запечатано с воля.

Наш дълг е да пазим завета на предците си! Нека работим за силна, единна и просперираща родина. Нека обичаме тази земя, защото друга нямаме. И да носим България в сърцата си не само на празници, а във всеки делничен ден – чрез доброто, което правим един за друг.

Честит празник, уважаеми съграждани!

Честит Ден на Независимостта!

Васил Христов, кмет на община Лясковец