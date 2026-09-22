вторник, септември 22, 2026
Последни:
нерегламентирано сметище
Общество

Вдигнаха екоинспектори на проверка заради купчини пръст

Галина Георгиева 80 четения 0 Comments

СИГНАЛ ЗА ОБРАЗУВАНО НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО СМЕТИЩЕ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В МЕСТНОСТТА БОБЕВ МОСТ край Драгижево вдигна накрак експерти от РИОСВ Велико Търново.

Опасенията на жалбоподателя били свързани с риск отпадъците да не задръстят близкото дере. Екип на ведомството направил обход, но вместо незаконно депо установил купчини пръст.

Инспектиращите констатирали, че в местността Бобев мост е било разположено старо селско сметище, което преди време е закрито и почистено. Съседният имот пък е частен и представлява земеделска земя. На нивата към момента на обхода били струпани земни маси без примеси от отпадъци.

Собственикът на парцела бил разположил на мястото багер, каравана с монтирана камера за видеонаблюдение и бетонни бордюри, с които да ограничи нерегламентиран достъп до имота си.

Извършен е оглед на дерето до нивата, в която са струпани земни маси. Не е установено засипване на брега.

Междувременно екоинспекторите провериха и землищата на селата Царевец, Вардим и Ореш във връзка с дадено предписание на кмета на община Свищов за почистване на нерегламентирани замърсявания. И трите локации са почистени и оборудвани с табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци.

Галина ГЕОРГИЕВА

Вижте още

Баба Стефка от Върбица ще учи децата как да точат дрипава баница на Фестивала на мамалигата

Ана Райковска 736 четения 0
Еньовден

Великотърновци минаха през венец от 77 билки и половина

БОРБА БГ 893 четения 2
станислав станчев

Инж. Станислав Станчев е новият директор на РИОСВ Велико Търново

Галина Георгиева 5598 четения 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *