Вдигнаха екоинспектори на проверка заради купчини пръст

СИГНАЛ ЗА ОБРАЗУВАНО НЕРЕГЛАМЕНТИРАНО СМЕТИЩЕ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ В МЕСТНОСТТА БОБЕВ МОСТ край Драгижево вдигна накрак експерти от РИОСВ Велико Търново.

Опасенията на жалбоподателя били свързани с риск отпадъците да не задръстят близкото дере. Екип на ведомството направил обход, но вместо незаконно депо установил купчини пръст.

Инспектиращите констатирали, че в местността Бобев мост е било разположено старо селско сметище, което преди време е закрито и почистено. Съседният имот пък е частен и представлява земеделска земя. На нивата към момента на обхода били струпани земни маси без примеси от отпадъци.

Собственикът на парцела бил разположил на мястото багер, каравана с монтирана камера за видеонаблюдение и бетонни бордюри, с които да ограничи нерегламентиран достъп до имота си.

Извършен е оглед на дерето до нивата, в която са струпани земни маси. Не е установено засипване на брега.

Междувременно екоинспекторите провериха и землищата на селата Царевец, Вардим и Ореш във връзка с дадено предписание на кмета на община Свищов за почистване на нерегламентирани замърсявания. И трите локации са почистени и оборудвани с табели, забраняващи изхвърлянето на отпадъци.

Галина ГЕОРГИЕВА