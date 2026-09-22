Велико Търново празнува Независимостта на България

Председателят на Народното събрание с реч от царския дворец

Велико Търново отбеляза 118 години от обявяването на Независимостта на България. Честванията започнаха по традиция в храма „Св. 40 мъченици“ с празнична света литургия. В църквата още от сутринта се бяха събрали председателят на Народното събрание Михаела Доцова, народните представители от областта, кметът Даниел Панов, председателят на Общинския съвет, зам.-ректорът на ВТУ проф. Вихрен Бузов, кметове на общини, както и кандидати за президент и вицепрезидент на Република България.

По традиция официалните лица поднесоха цветя върху саркофага на цар Калоян.

В двора, където преди близо 12 десетилетия княз Фердинанд изчита Манифеста на Независимостта, беше строен почетен караул с курсанти от Националния военен университет. Възстановка на историческия момент беше пресъздадена от актьорите на МДТ „Константин Кисимов“. В ролята на Фердинанд и тази година се въплъти Милен Иванов. Знамената, официалните гости и курсантите бяха поръсени от никополския епископ Матей.

Празнично шествие тръгна към историческия хълм Царевец. С бързи крачки всички официални лица се насочиха към царския дворец. Там почетният караул беше приет от Михаела Доцова, а знамето на Република България беше издигнато под звуците на националния химн, изпълнен от оркестъра на Националния военен университет. Михаела Доцова беше придружавана от кмета Даниел Панов и началника на НВУ „Васил Левски“ бригаден генерал Станчо Кайков. Към небето полетяха и множество бели, зелени и червени балони, пуснати от учениците на Велико Търново.

Даниел Панов припомни историческите събития отпреди 118 години. Той определи датата като паметен миг в дългата история на България.

„Преди 118 години целокупният български народ казва силно, че България е независима държава. Манифестът е изпълнен със смелост, думи, изречени във Велико Търново. През 1908 г. светът говори за България чрез Търново, това не е случайно. Тук е огнището, откъдето държавността има силите да се възроди. Именно тук България отново показва, че сама ще определя пътя, по който да върви. Независимостта е обединение, дух. Тя доказва силата на единството“, каза в речта си Даниел Панов.

В същия дух беше и речта на Михаела Доцова. Тя обаче подчерта, че Независимостта трябва да се отстоява всеки ден.

„Има събития, които остават преломни за един народ. Тук сме да склоним глава пред величествения Царевец, за да отбележем един от най-силните мигове в българската история. И надявам се помним – Независимостта се отстоява всеки ден. Свободна, съединена и равноправна държава. Това е националният идеал, завещан ни от борбените българи. Днес не трябва да смятаме, че Независимостта ни е даденост. С преклонена глава към предходните поколения трябва да сме благодарни. В днешно време Независимостта също се отстоява през защитата на националните интереси в съюзите, в които членуваме. Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения ни народ“, каза в своята реч Михаела Доцова.

След официалната част на царския дворец бяха поднесени венци и цветя пред Пирамидата на Независимостта, след което официалните гости слязоха на площад „Цар Асен I“. Там вече се бяха събрали ученици от почти всички училища във Велико Търново. Всички те тръгнаха по централните улици, за да вземат участие в традиционното шествие, което достигна до центъра на старата столица.

По традиция беше поднесен и дълъг венец върху паметника „Майка България“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: авторът