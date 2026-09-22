Венцислав Спирдонов: „Любимият ни Търновград е туптящото сърце на днешния празник“
Уважаеми жители,
Скъпи гости на старопрестолния град,
Велико Търново празнува Независимостта!
Днес България отбелязва 118 години от онзи 22 септември през 1908 година, който остава завинаги в историята ни с неугасващия пламък на достойнство, смелост и национално самочувствие.
А любимият ни град е туптящото сърце на този празник!
Именно тук – в старата столица, народът ни заявява пред света, че живее и гради държава със собствена воля, собствен път и собствено място сред свободните народи.
22 септември е много повече от просто история.
22 септември е памет, пример и отговорност.
118 години по-късно Независимостта продължава да ни напомня, че свободата не е даденост. Тя се отстоява с характер, с единство и с вяра в силата, която имаме като народ.
Защото България не е само земята, която обичаме.
България е всичко, което създаваме заедно – в домовете си, в градовете си, в делата ни и в начина, по който пазим жива паметта за тези преди нас.
Велико Търново има особена роля в тази памет.
Тук историята е жива.
Тук миналото говори.
Тук българският дух се усеща най-силно.
Нека бъдем достойни наследници на онези, които преди 118 години имаха смелостта на кажат на света: България е независима!
Честит ден на Независимостта!
Венцислав Спирдонов
Председател на Великотърновския общински съвет