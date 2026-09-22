Кметът Иван Вителов прави първия препис на Манифеста за Независимостта на България и организира първите тържества в чест на търновския акт

След умела дипломация и внимателното следене на международната обстановка княз Фердинанд I и кабинетът на Александър Малинов решават Независимостта на България да се провъзгласи на 22 септември в старата столица.

Събитието от 22 септември 1908 г., известно и като „Търновски акт”, “възлага“ на кмета Иван Вителов отговорността да организира града за паметното дело. А това съвсем не е лесно, като се има предвид краткият срок и изключителната дискретност на кабинета относно подготовката за провъзгласяването на Независимостта.

На 20 септември, броени дни преди тържеството, сред гражданите се носи слух, че във Велико Търново ще дойде Князът или само част от кабинета – министър-председателят Александър Малинов и министрите ген. Стефан Паприков и Никола Мушанов.

За посрещането на високопоставените гости кметът разпорежда да се почистят всички улици, призовава жителите да украсят прочутите си в цяла България кокетни балкони с красиви есенни цветя, зеленина, и по стара традиция да спуснат от тях пъстроцветни килими. От спомените на д-р Панайот Хитров, съвременник на провъзгласяването на Независимостта, узнаваме, че на 21 септември – неделя, приготовленията за посрещането на княз Фердинанд I се усилват, а сред старостоличани „се носи слух, че той ще дойде да провъзгласи България независима“.

Самият празничен ден поднася на кмета освен радост и гордост, и някои неприятни изненади.

Рано сутринта на 22 септември той установява, че поради проявена от някои общински служители разсеяност общината не разполага с подходящ портрет на княгиня Елеонора, необходим за протоколното посрещане. Кметът нарежда спешно да се потърси такъв във всички домове и издирването завършва с успех.

На 22 септември 1908 г. преди обяд княз Фердинанд I, облечен в параден мундир и обкичен с всички притежавани от него ордени, слиза сам малко преди гара Трапезица от влака, идващ с официалните лица от Русе. Замислен и съсредоточен, той се отправя пеша през Асенова махала за църквата “Св. 40 мъченици.” В същото време към нея се стичат множество ентусиазирани хора от града и околните селища. Тържествеността на събитието се подсилва от пристигането на частите от Търновския гарнизон начело с военната музика.

В двора на храма Фердинанд I с достолепие дочаква пристигането на файтоните с министрите и другите официални лица и всички влизат в черквата. С великолепното участие на държавния църковно-училищен хор се отслужва молебен. Княз Фердинанд I с артистичен, тих, бавен и ясен глас прочита Манифест към българския народ, написан от Александър Малинов по време на престоя на гарата в Две могили. С него той провъзгласява „съединената на 6 септемврий 1885 година България за НЕЗАВИСИМО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО“.

В този тържествен момент, “изпълнил със сълзи на радост и възторг очите на всички присъствующи“, председателят на народното събрание Христо Славейков, а след него и министър-председателят Александър Малинов предлагат на княза да приеме титлата “цар на българите”, нещо, което той прави с удоволствие.

След обявяването в двора на черквата “Св. Св. Петър и Павел” на 18 Етърски полк за царски, а 20 Добруджански – за полк на княз Кирил, официалните лица се отправят с файтони към крепостта Царевец, изпълнена до краен предел с ликуващо гражданство. Там пред специално построената по нареждане на общината и окичена с разкошна зеленина арка от името на царя министър-председателят Малинов отново прочита Манифеста.

Фердинанд I произнася кратка реч, в която „каза няколко ласкави думи към търновци“, изразявайки благодарността си за проявената от тях съпричастност към великото събитие. От името на старостоличани кметът Иван Вителов благодари на владетеля за уважението му към града и неговите жители. В своето вълнение той се обърква и завършва словото си така: “Ура! Да живее Негово Височество Българският Княз!”

Първоначално Фердинанд I се изненадва от допуснатата грешка с титлата му, но респектиран от важността на историческия момент и от достойното представяне на града в организирането на тържеството, въпреки краткото време за подготовка, не отдава значение на „дребното недоразумение“.

Инцидентът не помрачава всеобщата радост. Присъстващите си правят снимки за спомен от историческия момент, навсякъде ехтят песни и възторжени възгласи. Търновци ликуват, плачат от щастие, с широки усмивки щъкат из Царевец, гледат с възхита към най-високото му място, където е издигнат временен паметен знак, представляващ голям сноп здраво свързани пръчки. Те напомнят на гражданите за Кубратовия завет, че силата на народа се крие в неговото единство.

Сред всеобщата радост Иван Вителов не забравя дълга си. На 22 септември по обяд той прави първия препис на Манифеста, за да се „възвести на българския народ, че въжделената му мечта се е сбъднала“. Преписът „послужи и за напечатването (същия ден) на Манифестите, които се разпръснаха в града и България”.

Празничното настроение продължава и вечерта, за което отново свидетелстват спомените на д-р Панайот Хитров:

„Вечерта осветление, и то какво: чудо! Целият град блести от свещи, лампи и фенери. В “Полицията” (сградата на общината-б.а.) на всякой прозорец по четири реда сперманцетни свещи. Ученичките се разхождат с книжни фенерчета в ръка. Едната военна музика свири на площада пред “Полицията”, а другата на Баждарлък; градската музика, множество гъдулари, гайдари и цигулари, надошли от селата, кръстосват улиците. Към 8.30 – 9 часа общината раздаде няколко хиляди свещи и борови факли (разбира се, че някои се сбиха, за да получат по 2 – 3 парчета, та да си имат за вкъщи) на народа, който ги запали и от двора на Полицията и с песни тръгна към дома на Панайот Славков, у когото Царят гостуваше нея вечер…

Мощно “ура” се разнесе. Царят излезе на балкона. Той е весел, козирува и засмян поздравява манифестантите…

Тук изскокна неочакван оратор – прокурорът Ангелов, развълнуван и с патос, той поздрави “виновника” за Независима България. Царят, дълбоко трогнат, отговори на тоя поздрав. Между другото той каза, че “с народ силен и крепък като великотърновци, аз всичко бих могъл да сторя…”.

Осъзнавайки изключителната значимост на събитието за по-нататъшното развитие на българската държава и воден от основателно самочувствие за мястото и ролята на града в него, още на 25 септември 1908 г. на редовната си сесия Градският общински съвет начело с кмета Иван Вителов одобрява и гласува предложението за преименуване на живописните улици „Фердинанд”, „Съборна” и „Митрополска” в ул. „Цар Фердинанд I”, а ул. „Булевард” – на ул. „22 Септември”.

В извънредна сесия на 1 декември 1908 г. местната управа решава в чест на паметното събитие да се залеси крепостта Трапезица.

На 22 и 23 септември 1909 г. във Велико Търново се провеждат първите тържества в България, посветени на Независимостта.

Те се отличават с достолепие и пищност. За целта кметът Иван Вителов и Общинският съвет гласуват сумата от 1800 лв. Предвижда се парите да се използват за направата на арка и павилион на Царевец, за купуване на флагове, гирлянди, осветление (фенери, факли); за файтони, предназначени за официалните лица, както и за други разходи, необходими за празничното отбелязване на бележитата дата. Рекапитулацията на изразходваните средства сочи, че в крайна сметка използваната сума възлиза на 3500 лева, но с нея общината успява да организира достойно и запомнящо се тържество.

За първото честване на Независимостта в града пристигат цар Фердинанд I, царица Елеонора, принцовете Борис Търновски и Кирил Преславски и Министерският съвет. Тържественото отпразнуване включва молебен в националната светиня „Св. 40 мъченици”, празненства на крепостта Царевец и посещение на Преображенския манастир. В чест на царската двойка в салона на читалище „Надежда” общината дава пищен банкет. За спомен от събитието Общинският съвет подарява на царицата килим на стойност 350 лв., изработен от ученичките в държавното Килимарско училище в града.

Изхождайки от мястото и ролята, които Велико Търново играе в новата история на България, на 4 ноември 1909 г. Градският общински съвет отправя към XIV Обикновено народно събрание искане за отпускане на ежегодна субсидия в размер на 30 000 лв., която да се използва за организиране на национални тържества. Сред тях изпъква преди всичко честването на Независимостта. В писмената си обосновка общинските съветници заявяват искрената си убеденост, че отбелязването на първата годишнина от обявяването на бележитото събитие е само началото на „вълнуваща и запомняща се поредица от празненства, чиито център и в бъдеще ще бъде старопрестолно Търново”.

ДА СЕ ЗНАЕ И ПОМНИ:

* Иван Вителов е роден през 1869 г. в с. Боженци, Габровско. През 1882 г. заминава за Велико Търново. В столицата на Асеневци попада в семейството на емблематичния за града деец на националноосвободителното движение Христо Иванов Големия – Книговезеца. Там усвоява тънкостите на печатарската и главно на книговезката дейност. През 1898 г. откупува книговезницата, става неин едноличен собственик и твърде скоро се налага сред най-добрите и търсените в града специалисти в този бранш.

* Бъдещият кмет развива активна издателска дейност. Неговите най-значими и успешни начинания в тази област са: финансирането на литературно-научното сп. „Звезда” (януари – декември 1900 г.), в чието списване участват редакторът Ив. Кирилов и творците Ст. Коледаров, В. Сребров, М. Ханджиев, Й. Маринополски, А. Страшимиров, Ц. Церковски, П. Тодоров, Г. Стаматов, издаването на три речника и няколко книги, между които „Чичо Томовата колиба” в превод на Моско Москов.

* От 10 май до 14 юли 1908 г. търновската община се управлява от тричленна комисия с председател Иван Стойчев Вителов, а през периода 16 юли 1908 – 8 август 1911 г и 29 декември 1919 – март 1920 г. той е кмет на старата столица.

– С името на Иван Вителов се свързват първите сериозни стъпки за електрифицирането на града. На 12 ноември 1909 г. се взема решение с общински заем от 70 000 лева „да се проектира и пусне електриката”, а на 16 януари 1920 г. общинският съвет обсъжда въпроса за електрическото осветление на главната улица. Видният деец е основател и подпредседател на водния синдикат „Янтра”, който има за цел построяването на водноелектрически централи, за да се електрифицира цялото селище.

– През периода на първото Вителово кметуване започва да излиза и „Великотърновски общински вестник”, който от 1927 г. се нарича общински вестник „Велико Търново” и отразява както общинските разпоредби, заповеди и инициативи, така и многообразния живот в града, като се обръща специално внимание и на неговото историческо минало.

– Иван Вителов продължава усилията по „възобновяване на изгорялото общинско здание, „включая направата му и с парно отопление”, предприема мерки за облагородяването на неговия двор, въпреки че отпуснатият заем не може да се използва за подобни цели.

– Поддържането на реда и чистота е постоянна грижа на кмета и на местната власт. Иван Вителов издава заповеди, с които забранява изхвърлянето на отпадъци по улиците и площадите, прането на дрехи и миенето на зеленчуци на уличните чешми. Градските коли за смет минават през ден, за да събират боклука от всички улици, а замърсителите се наказват със солени глоби.

* Той е сред най-ревностните дейци на туристическото дружество „Трапезица”, основано през 1902 година.

* Иван Вителов има основен принос в основаването на Търновската популярна банка и е член на първия й Управителен съвет. Внезапната му смърт на 19 юни (юли) 1922 г. го заварва като неин подпредседател.

Тодорка НЕДЕВА