Военни оркестри от България, Турция и САЩ зарадваха великотърновци за Деня на Независимостта

Стройни композиции и перфектни музикални изпълнения зарадваха великотърновци в центъра на града по случай 22 септември. Те бяха дело на музикантите от Фестивала на военните духови оркестри.

Той се проведе за 19-и път в старата столица, а тази година участие взеха пет формации. Пред централната поща се изявиха Духов квинтет „Виктори“ от оркестъра на Първа пехотна дивизия от Форт Райли, Канзас, САЩ, Представителен военноисторически оркестър „Бурса Мехтер Такими“, Представителеният гвардейски духов оркестър от София, Представителен духов оркестър на Сухопътните войски в София и Фестивален военен оркестър „Маестро Николай Косев“, съставен от формациите на Националния военен университет “Васил Левски” и на Втора тунджанска механизирана бригада в Стара Загора.

Всички те взеха участие и в празничното шествие, а в центъра на града демонстираха впечатляващи индивидуални шоу програми.

Фестивалът беше създаден преди 19 години от покойните маестро Николай Косев и Валери Вълев. Днес фестивалът се организира от Фондация „Международен фестивал на военните оркестри, Община Велико Търново и НВУ „Васил Левски“.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: Авторът