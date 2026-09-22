За 24-ти път конкурсът „Сребърна Янтра” дава сцена на изявени млади таланти

Велико Търново посреща участници от шест държави

Само след броени дни – от 25 до 27 септември, на сцената на МДТ „К. Кисимов” във Велико Търново ще си дадат среща повече от 80 млади таланта на възраст от 5 до 25 години, преминали сериозна селекция за участие в 24-тия Международен конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Сребърна Янтра” 2026. С голям интерес се очаква и атрактивната категория „Пеещи семейства”.

Тази година за престижната статуетка и наградата от 1000 евро ще се борят таланти от Англия, Казахстан, Колумбия, Молдова, Румъния и България. Те са разпределени в четири възрастови групи, като изпълнената с доста кандидати втора група от 9 до 12 години е разделена на две подгрупи.

При най-малките (5-8 години) публиката ще види и чуе артистични деца, които отсега правят заявки за голямата сцена. Само на четири години е най-малката участничка – Плами Петкова от Велико Търново.

Сложното и трудното за професионалното жури започва още във втора възрастова група. И в двете подгрупи ще се изявят сериозни имена с още по-сериозен репертоар от български и чужди песни. Деца с вече престижни награди в биографиите си пристигат от Молдова и Румъния, за да се срещнат с връстници от най-силните музикални школи на България. Тук ще видим и чуем познати лица от „Капките”, „Пееш или лъжеш” и още някои тв формати, пели сами или в дует с големи наши певци.

В трета възрастова група – 13-16 години, вероятно ще бъде най-горещо. Както някои познавачи, виждайки листата на финалистите, прогнозираха, „тук са се събрали все едно за „Евровизия”, „Славянски базар” или „X Factor World”.

Напоследък особено нашумя името на Кристиян Илков от Русе, който в края на август със сертификат от „Сребърна Янтра” и маестро Роко Палацо участва и спечели големия италиански конкурс Microfono d`oro.

Веднага дойдоха и покани за участие в The Voice Kids – Италия и Франция, а Крис по лична покана на Джо Лин Търнър – вокал на Rainbow и Deep Purple, пя с рок легендата на Фестивала в Стара Загора ден преди да навърши 13 години.

От далечен Казахстан пристига Алихан Нурлибек, който е добре познат в Европа и е спечелил доста престижни награди за своите 16 години. От северната ни съседка пристига една от силните участнички в „Румъния търси талант” – Беатриче Ткачук, както и Бианка Харабаджиу от Молдова. В тази разноезична компания на таланти е и колумбийката Лина-Мария Гомес, която познаваме от изявите й миналата година във „Фемили груп” с нейния атрактивен баща. В компанията на ярките гласове е и многократната участничка в „Капките” и още куп тв събития Елизабет Кирова от Пловдив. Пресияна Великова, Йоана Ташева, Лилиан Чокова, търновците Кристина Енчева, Александър Момински, Божидара Якимова и Дарена Станева също са сред претендентите в тази група.

По традиция по-малобройна винаги е четвърта възрастова група – 17-25 години. Тук ярко се откроява името на една многократно участвала в „Сребърна Янтра” млада талантлива певица – Жаклин Костадинова от Бургас. На 17 години Жаки вече е изграден артист и съвсем скоро промотира своята първа авторска песен.

Конкурсните концерти са на 25 и 26 септември от 12.00 – 15.00 ч. и 17.00 – 21.30 часа.

Галаконцертът на победителите и рецитал на гостите – Жаклин Таракчи, победителка в „Гласът на България”, Теди Кацарова и румънките Силвия Думитреску и Доминик Симионеску, е неделя, 27 септември, от 17.30 ч. Вход свободен и през трите конкурсни дни на „Сребърна Янтра”.