Завръщане в миналото: Когато В. Търново се сдоби с 62 000 декара гори

Белите дробове на Велико Търново, горите по всички хълмове около старата столица и Горна Оряховица, са плод на огромен труд и сериозна организация, напомнят страниците на „Борба“ отпреди 50 години.

В статията, която припомняме след пет десетилетия, е описано как на мястото на старите насаждения и сипеите са се появили млади иглолистни и широколистни гори. Посочено е, че са залесени 62 000 декара гори, с което е преизпълнен планът още през пролетта.

На първите места по неуморна дейност тогава са горските стопанства в Буйновци, Горна Оряховица и Велико Търново. В статията обаче се описва, че работата по залесяването продължава и през есента, когато горските стопанства са били заложили засаждането на още 3000 декара гори. Съответно още през лятото са били готови за залесяване 1000 декара стари сечища и ерозирани земи. Най-добра организация за есенното засаждане провели в Буйновци и Горна Оряховица.

Последното залесяване край Велико Търново беше през 2025 г., когато 200 доброволци се включиха в засаждането на дръвчета на горелия през лятото хълм Гарга баир. Те успяха да залесят 67 декара, 925 пъти по-малко от засадените площи преди 50 години…

Михаил МИХАЛЕВ