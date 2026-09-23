С 1 млн. евро преобразяват емблематичен парк, в който е погребана Елена Грънчарова

С нов проект преобразяват емблематичния за Горна Оряховица парк „Никола Петров“. Той предвижда пълна реконструкция и модернизация на парковото пространство, след които ще отговаря на всички съвременния изисквания за отдих и развлечения за жителите и гостите на града.

Строително-монтажните работи са за 1 007 490 евро, като средствата са безвъзмездна помощ от ЕС. Вече е обявена обществена поръчка за изпълнител.

Предвижда се пълна реконструкция на настилките, изграждане на перголи с цел оформяне на семейни кътове за отдих през почивните дни, изграждане на нови питейни фонтанки, парково оборудване и мебел (пейки, кошчета за отпадъци, велостоянки, беседки. Нови детска площадка (с пясъчник за най-малките, с люлки, клатушки, въртележка, детска беседка и конструкции за занимателни игри) и такава за спорт на открито с площ 147 кв. м, тип стрийт фитнес, ще бъдат оборудвани с уреди за свободното време. Паркът ще бъде с енергоспестяващо парково осветление, ще има обособени пространства за разходка на кучета и за провеждане на публични мероприятия. В проекта е предвидена и къщичка, тип детска атракция, за съхранение на инвентара, ще бъде изградена двойна автоматична тоалетна, а цялото парково озеленяване ще бъде облагородено.

Парк „Никола Петров“ се намира в централната градска част, между улиците „Георги Измирлиев“ и ул. „Свети Княз Борис Първи“.

Той е публична обществена собственост и се разполага върху площ от 17 549 кв. метра.

Историята му е дългогодишна, създаден е в средата на миналия век за отмора и социални контакти на жителите на железничарския град. Но е направен последен и затова не е напълно облагороден, залесен и снабден с достатъчно паркова мебел и елементи.

По данни на стари горнооряховчани в него е погребана спасителката на Горна Оряховица Елена Грънчарова. На централната алея е изграден неин паметник, ще бъде поставена и информационна табела с данни за личността й. В парка е и паметникът на легендарния борец и почетен гражданин Никола Петров, който предстои да бъде почистен.

Към момента растителните видове не са много, като една от причините са и вандалските прояви. През 2024 г. в Седмицата на гората са засадени 6 кедъра, 3 ели и 6 фиданки червен дъб. За поддържане на парковата растителност ще има самостоятелна поливна система за капково напояване.

По главните алеи дърветата ще бъдат запазени. Допълнително се предвижда алея в източния край на имота с посока север – юг, която да свърже съществуващата автобусна спирка с останалите части на парка.

При западната граница на парка са предвидени паркоместа, разположени между дърветата, както и две паркоместа за хора в неравностойно положение и едно със зарядна станция за електромобили.

С проекта се предвижда маркиране на велоалеи.

Ана РАЙКОВСКА