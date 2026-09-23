120 000 евро струва зимното почистване на 147 км улици и 55,5 км общински пътища в община Горна Оряховица

В началото на есента Община Горна Оряховица вече мисли и за предстоящата зима и всички предстоящи трудности в придвижването при снеговалеж и лоши метеорологични условия.

Обявена е обществена поръчка в търсене на фирма, която да извършва зимно поддържане (опесъчаване и обработка на заледени участъци) и снегопочистване на четвъртокласната пътна мрежа и улици в селата Писарево, Горски Горен Тръмбеш, Горски Долен Тръмбеш, Стрелец, Паисий, Правда, Янтра, Върбица, Крушето и участък от републикански път ш-514 в град Долна Оряховица на територията на община Горна Оряховица.

Общата дължина на уличната мрежа в населените места е 147 км, като най-много работа се отваря във Върбица – 24 км, Правда – 21 км, и в селата Стрелец и Крушето – по 20 км. Четвъртокласната пътна мрежа, свързваща селата, е 55,492 км, като части от нея попадат и в селата. Към задълженията на бъдещия избран изпълнител спада почистване и зимно поддържане и на участък от близо 2 км от републиканския път III-514 на територията на град Долна Оряховица.

Общината разполага със 120 000 евро за дейностите в предстоящия зимен сезон 2026/27 г.

Краен срок за подаване на офертите е 19 октомври.

Ана РАЙКОВСКА