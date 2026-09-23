523 евро събра благотворително събтие в Хандаблна зала „Сава Величков“

523 евро е сумата, събрана по време на благотворителния мач между 12-годишните хандбалистки на ХК „Етър-64“ и връстниците им футболисти от „Етър ВТ“. Те играха едни срещу други в любопитна проява в помощ на Величко Димов – бащата на великотърновския фен Светослав Пенчев.

Проявата бе в Хандбална зала „Сава Величков“, като през първото полувреме двата тима играха хандбал, а през второто – футбол. В залата имаше кутия за дарения, в която бяха пускани средства.

„На този празничен ден децата от „Етър-64“ и „Етър“ показаха на нас, възрастните, как два спорта могат да се обединят в името на една кауза. Те бяха по своему борбени, усмихнати и истински се забавляваха. Защото, когато си дете, емоциите са видими и искрени – неща, които ние, възрастните, понякога забравяме. Благодарим им, че точно на този празник ни показаха, че доброто няма нужда от големи думи. Понякога са достатъчни малките жестове, една усмивка, протегната ръка и желанието да бъдем заедно“, коментира треньорката Маги Христова – инициатор на идеята

„Мач на мечтите – хандбал и футбол се обединиха в кауза. Двама с номер 9: Маги, бъди все този огън, Цар Иван, благодарим от сърце!“, заяви Светослав Пенчев.