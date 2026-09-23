Балдуин може да направи Велико Търново и Валансиен бъдещи побратими

Българин с френски корени изпрати предложението си до кметовете Даниел Панов и Лоран Дегайяк

МОЖЕ ЛИ ЕДНА ИСТОРИЯ ОТПРЕДИ ПОВЕЧЕ ОТ ОСЕМ ВЕКА ДА СТАНЕ ОСНОВА ЗА НОВО ЕВРОПЕЙСКО ПАРТНЬОРСТВО? ТОВА ПРЕДЛАГА АЛЕКСАНДЪР КОЛОВ, БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН С ФРЕНСКИ КОРЕНИ, КОЙТО ЖИВЕЕ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Той изпратил до кмета на Велико Търново Даниел Панов и до колегата му Лоран Дегайяк във Валансиен предложение двата града да проучат възможността за партньорство, което в перспектива би могло да доведе до официално побратимяване.

В основата на идеята стои необичайната връзка между двата града, създадена от съдбата на Балдуин Фландърски и Ено.

Балдуин е роден във Валансиен през 1171 г. През 1204 г. става първият латински император на Константинопол.

Само година по-късно обаче съдбата му се променя. След битката при Одрин през 1205 г. той е пленен от войските на цар Калоян и отведен в Търново, столицата на Второто българско царство. Там завършва животът му в плен.

Повече от осем века по-късно споменът за тези събития продължава да присъства във Велико Търново.

ЕДИН ОТ НАЙ-РАЗПОЗНАВАЕМИТЕ СИМВОЛИ НА ЦАРЕВЕЦ Е БАЛДУИНОВАТА КУЛА, СВЪРЗВАНА С ПЛЕНЯВАНЕТО НА ЛАТИНСКИЯ ИМПЕРАТОР.

Така два града, разделени днес от повече от 1500 километра, се оказват свързани от една история, започнала през XIII век – Валансиен като родното място на Балдуин и Търново като мястото, където той прекарва последните си дни.

Според Александър Колов тази историческа връзка може да бъде не само повод за припомняне на миналото, но и отправна точка за съвременно сътрудничество между България и Франция.

Предложението му е първоначално да бъде установен контакт между двете общини и да бъде реализиран общ исторически и културен проект, посветен на Балдуин и цар Калоян. Колов вижда особено място и за училищата от двата града, които биха могли да установят партньорства и да организират ученически обмен.

Впоследствие подобни контакти биха могли да се разширят към университетите, културата, туризма и икономическите отношения между Велико Търново и Валансиен.

Идеята не идва случайно. Тя е свързана и с личния опит на Александър Колов, който е израснал във френския град Пончара. От 1973 г. Пончара е побратимен с италианския град Ровазенда заради историческата връзка с рицаря Баяр – роден в Пончара и загинал в Италия близо до Ровазенда.

Като ученик Колов сам е участвал в обмените между двата побратимени града.

„Като ученик и аз участвах в обмените, организирани благодарение на това побратимяване. Повече от петдесет години по-късно партньорството между двата града продължава да свързва млади французи и италианци“, разказва той.

Именно този личен опит го кара да предложи подобен модел и за Велико Търново и Валансиен.

За него побратимяването не трябва да бъде само официален акт между две общини. То може да започне с малки, конкретни стъпки – срещи между ученици, общи исторически проекти и културни инициативи – и постепенно да се превърне в трайна връзка между хората от двата града.

Велико Търново и Валансиен имат и естествена тема, около която могат да започнат този разговор. Историята на Балдуин и цар Калоян е позната и на двете страни, но от различни гледни точки. Във Велико Търново тя е част от историята на Второто българско царство и от облика на Царевец. Във Валансиен Балдуин е свързан с историята на града като място на неговото рождение.

Тъкмо тази обща, но различно преживяна история може да стане основа за културен и образователен обмен.

Предложението на Александър Колов вече е изпратено до двете общини. Той е подготвил и подробен документ на български език, в който представя идеята за бъдещото партньорство.

Темата вече е представена и в публикации, посветени на историческата връзка между двата града.

Колов е френско-български гражданин и живее в България. За него инициативата има и лично значение – тя събира двете страни, с които е свързан неговият живот, и едновременно с това дава нов прочит на една история, започнала преди повече от осем века.

Ако предложението намери отклик от двете общини, първият резултат може да бъде установяването на официален контакт и подготовката на съвместен проект. А след това, стъпка по стъпка, историческата връзка между родния град на Балдуин и старопрестолния Търновград би могла да се превърне в реално партньорство между Велико Търново и Валансиен.

Балдуин е свързал двата града преди повече от 800 години. Александър Колов предлага тази връзка да бъде използвана, за да ги срещне отново – този път в Европа на XXI век.

Стилян НАЙДЕНОВ