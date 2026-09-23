По график събират опасните отпадъци от домакинствата в община Павликени

Община Павликени има сключен договор с Община Левски за организиране на система за събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата в мобилен събирателен пункт.

Опасните отпадъци, генерирани в бита, които подлежат на безвъзмездно предаване, са: лекарства с изтекъл срок на годност; излезли от употреба електрически и електронни уреди, в т.ч. – стари телевизори и печки, бойлери, хладилници, компютри, електрически домакински уреди, луминесцентни лампи, живачни термометри и живак съдържащи отпадъци; пестициди и др. препарати за борба с вредители, киселини, основи и фотографски химични вещества, перилни и почистващи препарати, съдържащи опасни вещества, дезинфектанти.

Към опасните отпадъци спадат и негодни батерии и акумулатори; бои, политури и лакове, разредители за боя, терпентин, лепила, мастила; замърсени опаковки от горепосочените продукти.

Всички упоменати по-горе опасни отпадъци могат да бъдат предадени в населените места по определен график.

8 октомври е датата за селата Караисен, Батак, Патреш, Горна Липница, Долна Липница, Павликени, мястото е пред кметствата. На 15 октомври е ред на Мусина, Михалци, Стамболово, Лесичери, Дъскот, Паскалевец и отново Павликени (на общинския пазар). На 22 октомври предават опасни отпадъци жителите на Вишовград, Росица, Бяла черква, Павликени, Недан, Върбовка и Димча.

Ана РАЙКОВСКА