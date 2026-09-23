Хороскоп, 23 септември: Не поемайте ангажименти, които превишават реалните ви възможности

В сряда Луната продължава своето движение във Водолей и в хармоничен аспект с Меркурий. Радваме се на бърза мисъл и практични решения. Намираме общ език с всекиго. Опозицията на Луната с Юпитер обаче ни предупреждава за опасност от предозиране – било то в обещанията, в претенциите или във финансовите разходи. Първият работен ден след почивния вторник носи много свежи идеи и желание за справяне с рутината, но изисква от нас да запазим мярката. Не поемайте ангажименти, които превишават реалните ви възможности, и действайте с мярка.

ОВЕН

Намерете баланса

След празника се връщате към работния ритъм с куп нови идеи и желание да се срещнете с приятели или колеги. Умът ви работи на пълни обороти, но се пазете от даване на обещания, които после трудно ще изпълните. Намерете баланса между ентусиазма и реалните си възможности.

ТЕЛЕЦ

В конкуренция сте

Радвате се на чудесни хрумвания, които могат бързо да улеснят служебните ви задачи. Не прекалявайте с претенциите си на работното място и не си втълпявайте, че само вие работите най-активно днес, защото това не е така. Иска ви се всичко да става под ваша диктовка, но и хората около вас имат идеи за реализиране също.

БЛИЗНАЦИ

Обмисляйте си думите

Късметът е с вас, радвате се на бърз ум, привлекателни сте и лесно се сприятелявате с хората около себе си. Внимавайте обаче в желанието си да бъдете интересни да не кажете нещо някъде и пред когото не трябва. От думите след това няма връщане назад, така че обмисляйте ги по-обстойно, преди да ги изречете.

РАК

Направете си сметка

В сряда се заемате със задачата да подредите бюджета след празничните дни. Отчетете извънредните разходи през септември и вижте как се движите до края на месеца или до следващия ви регулярен доход. Колкото и да ви се иска да си купите нещо голямо точно сега, първо направете сметка дали си заслужава и дали можете да си го позволите.

ЛЪВ

Сложна ситуация

И днес ще имате проблем с прекомерните очаквания към хората около себе си. В ума си сте направили предварителен план как те да се държат с вас, какво да ви казват и какво да правят спрямо вашата личност. Но не всеки чете мислите ви. По-скоро реагирайте на това как те мислят, а не как вие желаете да се отнасят с вас.

ДЕВА

Оптимизирайте си работата

Ежедневието ви след празника бързо набира скорост. Днес лесно ще намерите по-интелигентен и нестандартен начин за справяне със служебните си задължения. Внимавайте обаче да не се претоварите психически в стремежа си да свършите всичко наведнъж. Имате още няколко работни дни до края на седмицата.

ВЕЗНИ

Позитивен ден

В сряда вие сте със свежи мисли и търсите начин как да промените мисленето и на хората около себе си. Гледате позитивно и свежо на живота и искате всички около вас да са с това схващане. Днес вие сте прекрасни събеседници, защото разговаряте надлъж и нашир по теми, които са интересни и забавни.

СКОРПИОН

Разрешавайте проблемите

Днес бихте желали да прекарате повече време със семейството си, със своите близки, но работата ще ви връхлети с нови задачи и проблеми, изостанали от предишните дни. Опитайте да се концентрирате добре, вместо да се разсейвате. Ще се справите, ако не замитате проблемите, а ги разрешавате навреме.

СТРЕЛЕЦ

Големи сте сладкодумци

Днес сте изключително сладкодумни. Можете да учите, да се занимавате с нови неща, да разказвате истории и да привличате вниманието на аудиторията върху себе си. Понякога си измисляте определени факти и събития с цел да сте още по-интересни. Внимавайте да не ви хванат, защото ще се почувствате неловко.

КОЗИРОГ

Прегледайте бюджета

Днес лесно бихте могли да намерите нов източник на доход или да развиете допълнителна идея в работата, която да оптимизира процеса и да ви осигури повече свободно време. Прегледайте бюджета си, защото е възможно да изхарчите безбожно много пари за нещо, което не си заслужава.

ВОДОЛЕЙ

Пазете личното си време

Чувствате се в центъра на вниманието. Днес вие сте обгрижвани, търсени и се чувствате значими. Можете да споделите идеите си с хората около себе си. Има и предупреждение в хороскопа – не поемайте задължения, които ще ви нарушат баланса на свободното време. Не поемайте ангажименти, които са времеемки и ще ви струват лично време.

РИБИ

Не се предоверявайте

Днес имате нужда да останете малко по-далеч от шума и да влезете плавно в работната седмица. Денят е идеален за преосмисляне, подреждане на мислите или просто за работа на заден план. Не се предоверявайте на хора, които ви обещават много и ви канят в проекти. Те няма да изпълнят това, което ви казват.

Хороскоп за родените на 23 септември – Честит рожден ден! Предстои ви година на вдъхновяващи идеи, нови контакти и интелектуален подем. Основният ви урок през следващите дванадесет месеца е да пазите мярката, да не се надценявате в обещанията си и да градите успехите си върху реални, стабилни стъпки.

Тодор Емилов-Тео