Хороскоп, 24 септември: Обърнете внимание на своето личностно развитие

Луната днес е в Риби и прави днешния ден магнетичен. Обърнете внимание на своето личностно развитие, на мечтите и талантите си. Възможно е в някои моменти да се опитваме да избягаме от реалността, в която живеем. Избягвайте по-важните решения, свързани с планиране на финанси. Вечерта отидете на кино, театър или концерт.

ОВЕН

Прибързаността ви пречи

Прекалено нервни сте. Очаквате да стартирате нещо ново. Нещо, за което времето все още не е дошло. Прибързаността е най-големият ви враг. На всичкото отгоре напрежението, което тя ви създава, е основната причина да се изпокарате с всички хора около себе си. Избухвате лесно и е възможно да последва лавина от емоции.

ТЕЛЕЦ

Допълнителна работа

И днес общувате с лекота. Напът сте да договорите важна сделка или да започнете нов проект, който да ви осигури допълнителни финанси през октомври. Отнесете се отговорно към всеки ангажимент, който поемате. Избягвайте да разказвате на приятелите онова, което ви предлагат делови партньори сега.

БЛИЗНАЦИ

Изкривявате посоката

Днес е от много голямо значение да прецените силите си още от сутрешните часове. Напът сте да поставите едно необмислено начало, което да ви отведе далеч от правилната посока. Пътят назад ще е тежък и ще ви загуби много време. Внимавайте. В следобеда не бягайте от отговорности.

РАК

Ще подразните другите

Попадате в ситуация, в която да покажете своята силна авторитарност се оказва най-дразнещата ви черта за другите. Искате да наложите думата си безпрекословно, независимо дали тя е правилна, или погрешна. Тропвате с ръка на масата и не търпите друго мнение. Често това поведение ще ви носи лоши последствия.

ЛЪВ

Заемете се с мънички дела

Предупреждението днес е, че щедростта ви е голяма и по-скоро вреди на джоба ви. Внимавайте кому давате пари. На работното място се заемете с дребните дела, които не са забележими с нищо. Свършите ли ги обаче, ще имате вътрешна удовлетвореност, а това за момента е най-важното.

ДЕВА

По-малко приказки

Опитайте се да овладеете емоциите и излишните страсти. Бъдете обрани в изказа си, защото многословните речи само ще ви накарат да изречете думи, за които ще съжалявате. Имате намерение да поставите едно ново делово начало. Направете го до ранния следобед, за да бъде успешно в пълния смисъл на думата.

ВЕЗНИ

Потискайте емоциите

Никак не ви се нрави фактът, че трябва да потискате емоциите и да не изказвате мнението си явно и безпардонно. Днес е по-добре да се съобразявате със ситуациите около себе си. Организирайте по-важната част от делата си сутринта, когато сте най-продуктивни. В следобеда вършите задачите с нотка неглижиране.

СКОРПИОН

Някой ви вреди

Около вас напоследък нещата изглеждат розови. С каквото и да се захванете, правите го. Хората наоколо ви подкрепят и даряват с увереност. Именно последното обаче е нещо, за което се лъжете. Въпреки умението да преценявате истинските чувства на хората около себе си, сега допускате някой да ви се бърка в работата и да ви вреди.

СТРЕЛЕЦ

Пълноценен ден

Денят ви намира в добро настроение. Организирани сте и малко по малко отхвърляте дори неприятните задачи до ранния следобед. Решени сте да докарате някои дълго отлагани ангажименти до край. Това начинание ще ви донесе успех и признание. В личен план обърнете повече внимание на семейството, приберете се рано вкъщи.

КОЗИРОГ

Успех в начинанията

Денят е особено важен за вас. Изисква да се заемете отговорно с всичко, което трябва да свършите към това число от месеца. Можете спокойно да се заемете с важни дейности, които подобряват имиджа и престижа ви. В състояние сте да поставите благоприятно ново начало. Работната среда е хармонична и благодатна.

ВОДОЛЕЙ

Работите здраво

За да бъде вашият четвъртък безпроблемен, е важно още сутринта да се заемете с ангажиментите, които не търпят отлагане. Това е ключът за спазване на късите и напрегнати срокове. След като си свършите работата, не забравяйте да обърнете внимание и на личния си живот. Заведете половинката на кино или театър.

РИБИ

Застрашени от санкции

В четвъртък често влизате в пререкания с хората около себе си, търсейки справедливостта и истината. Каузата ви е загубена, тъй като трудно ще намерите съмишленици. По-добре игнорирайте сантименталните чувства и работете здраво, защото ви гонят срокове. Не ги ли спазите, съвсем скоро санкциите ще ви застигнат.

Хороскоп за родените на 24 септември – Честит рожден ден! Очаква ви година, изпълнена с чувства, мечтателност и емоции. Дали те ще са положителни, или не, зависи само от вас и вашите нагласи. Живейте леко, мечтайте смело и действайте разумно.

Тодор Емилов-Тео