Хванаха младеж с метамфетамин

Наркотични вещества иззеха служители на полицейското управление в Полски Тръмбеш . В понеделник около 21,30 ч. в Полски Тръмбеш е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 19-годишен местен жител.

Униформените са установили и иззели свивка, съдържаща около 1 грам бяло прахообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метамфетамин. Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.