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Хванаха младеж с метамфетамин

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Наркотични вещества иззеха служители на полицейското управление в Полски Тръмбеш . В понеделник около 21,30 ч. в Полски Тръмбеш е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 19-годишен местен жител.

Униформените са установили и иззели свивка, съдържаща около 1 грам бяло прахообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на метамфетамин.  Водачът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. По случая е започнато досъдебно производство.

Наркотични вещества са иззели и служители на УП – с. Балван . На 22 септември в с. Балван е извършена проверка 28-годишен местен жител. Намерени са около 7 грама листна маса, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана. По случая е образувана преписка.

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