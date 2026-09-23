Великотърновските къщи проговарят: истории, дух и тайни зад старите фасади

Арх. Донка Колева разкрива неповторимото архитектурно наследство на старата столица и призовава хората да открият своите родови къщи и пазят паметта на града

Великотърновското дружество на Съюза на архитектите в България се включва в Европейските дни на наследството – 2026, като тази година общата тема е „Наследство в опасност: съживяване, съпротива, преосмисляне“. По повод европейската инициатива презентация и лекция ще изнесе арх. Донка Колева на тема: „Търновските къщи разказват за история, хора, архитектурно великолепие, неповторимост и космически дух”.

Определените дати са две – 25 септември (петък) от 18 ч. и 26 септември (събота) от 11 ч., в Дома на архитекта на ул. „Велчо Джамджията“ 14.

Изследователката на архитектурното културно наследство ще сподели знания, традиции и проучвания с местни истории за търновските къщи.

Целта е да се представи и популяризира пред обществото културната значимост на старинните търновски къщи, тяхната архитектурна подредба и уникален външен вид, духа, вграден в къщите с истории за времена и хора, които са ги изградили и обитавали.

По този начин ще се провокира любопитство на жителите към семейната, родова ценностна система, към традициите, местните обичаи, ще ги подтикнем да потърсят своето родословно дърво и родова къща и ще помогнем за бъдещето на старите къщи, за да бъдат по-добре опазени и съхранени, обяснява председателят на Съюза на архитектите в България – дружество „Велико Търново“, арх. Радомир Данков.

Архитект Донка Колева – Радева е главен експерт в дирекция „Култура и недвижимо културно-историческо наследство“ към Община Велико Търново. Завършва висшето си образование във ВИAC – София, и работи като проектант в НИПК, филиал „Янтра“.

Специализирала „Опазване паметниците на културата“ в община Байон и в центъра за архитектура и културно наследство „Шайо“ – Франция. Ръководи различни проекти по национални и европейски програми, включително „Красива България“ и Национален фонд „Култура“. Член е на Българския национален комитет на ИКОMOC.

Миналата година арх. Колева издаде и представи в музей „Възраждане и Учредително събрание“ книгата си „Велико Търново – исторически град със забележителна архитектура и природа“, посветена на хилядолетната история и богатото културно наследство на старата столица. В нея тя описва както историята на Велико Търново от Средновековието до наши дни, така и урбанистичните планове през годините. Арх. Колева е отделила внимание и е описала всички обществени сгради, храмове, квартали, ханове, банки, училища, къщи на известни търновци и т.н. Книгата е богато илюстрирана, като повечето илюстрации са дело на самата авторка.

В нея се проследява развитието на Търново от праисторическите поселения и Античността, през средновековния период на Второто българско царство и Възраждането до съвременния град.

Анализирани са архитектурата на обществени сгради, храмове и емблематичните търновски къщи, както и уникалната връзка между урбанистична структура и природен пейзаж. Изданието е в резултат на обстойни и дългогодишни проучвания на културно-историческото наследство на град Велико Търново. Така че дори незапознатите с материята ще могат да научат интересни неща за богатото архитектурно наследство на Велико Търново, което сме длъжни да опазим.

Събитието, организирано от великотърновските архитекти, е и с мисия търновци да бъдат поощрени да потърсят своето родословно дърво и родова къща и по-осведомени, да станат съпричастни към по-доброто опазване и съхранение на старинните къщи, сгради и градската среда в бъдеще.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. архив