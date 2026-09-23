Иван Иванов и Йордан Петков взеха УЕФА ПРО лиценз

Старши треньорът на “Етър ВТ” Иван Иванов вече е с УЕФА ПРО лиценз. Лицензът взе и великотърновецът Йордан Петков, който в момента е на работа в школата на столичния „Левски“ и води юношите до 17 години.

На официална церемония в Националната футболна база 20 треньори получиха дипломите си за най-високата степен в треньорското образование.

Дипломите връчи лично президентът на БФС Георги Иванов. На церемонията присъстваха още изпълнителният директор на БФС Андрей Петров, зам.-изп. директор Добрин Гьонов, техническият директор Кирил Котев и директорът на Българската треньорска школа по футбол доц. Емил Атанасов.

УЕФА ПРО лиценз получават: Атанас Рибарски, Божидар Костадинов, Васил Петров, Даниел Моралес, Живко Миланов, Захари Сираков, Ивайло Василев, Иван Иванов, Ивелин Петков, Иво Градев, Йордан Петков, Йордан Юруков, Кириакос Георгиу, Мартин Димитров, Михаил Цоков, Радостин Александров, Силвия Радойска, Тодор Киселичков, Христо Господинов и Цветомир Ангелов.