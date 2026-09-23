Изтеглиха жребия за Купа България, ясни съперниците на „Етър ВТ“, „Локомотив“ и „Академик“

“Етър ВТ” ще гостува на “Черноморец” (Балчик) в 1/32 финалите от турнира за Купата на България на 4 октомври тази година, реши изтегленият в столицата жребий. Тимът от Балчик в момента е на четвърто място в Североизточната Трета лига. До тази фаза на турнира за купата се класира без игра поради липсата на достатъчно желаещи отбори в зоната.

Горнооряховският “Локомотив” ще гостува на “Национал” (София), който е предпоследен в Югозападната Трета лига, а “Академик” (Свищов) – на “Бенковски” (Исперих), който е шести на Североизток.

Във втория предварителен кръг участват общо 36 отбора- 16 тима от Втора лига и 20 представители с аматьорски статут, определени от четирите зонални съвета на БФС. Отборите бяха разпределени в две урни. В първата са тимовете от Втора лига, а във втората- аматьорските състави.

Жребият определи 18 двойки, като победителите ще бъдат излъчени в една среща, а домакини са отборите от втората урна.

Ясни са съперниците на трите отбора от региона и на 1/16 финалите за Купата на България, когато се включват и представителите на елита, ако разбира се отстранят настоящите си опоненти.

“Етър ВТ” ще приеме елитния “Спартак” (Варна), “Локомотив” ще бъде домакин на “Септември” (София), а свищовският “Академик” евентуално в следващата фаза ще посрещне “Славия”. Мачовете от 1/16 финалите са в периода 17-20 октомври.