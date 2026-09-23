„Кроношпан“ помогна за обновяването на класни стаи в селски училища

ПОЛОВИНАТА КЛАСНИ СТАИ В ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ В РЕСЕН ЩЕ БЪДАТ ОСВЕЖЕНИ С НОВ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ.

Материалите за подмяна на настилките бяха осигурени от „Кроношпан“. Новият паркет ще се използва за четири от общо осемте класни стаи в школото, в което се обучават 85 деца.

Дарението е насочено към подобряване на учебната среда и създаването на по-приятни условия за учениците.

„Продължаваме да подкрепяме местните училища в създаването на модерни и удобни пространства за обучение. Вярваме, че добрата учебна среда дава мотив за по-добри резултати и повече усмивки в час“, съобщиха от компанията.

Междувременно в учебното заведение предстои официално откриване на STEM център. Придобивката включва иновативни кабинети в направления „Зелени технологии“, „Математика и информатика“ и „Природни науки“.

През юли „Кроношпан“ подкрепи и ОУ „Христо Смирненски“ в Самоводене с дарение на 278 кв. м ламиниран паркет. Тогава за поставянето на подовата настилка се отзоваха родители и деца – доброволци.

Галина ГЕОРГИЕВА