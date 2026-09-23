Мъж, намушкал и ограбил жена, обжалва наказание от 8 години затвор пред Апелативен съд – Велико Търново

Пред Апелативния съд във Велико Търново застава Димитър К., който с присъда на Окръжен съд от 19 май 2026 г. е признат за виновен в извършването на три престъпления.

Според присъдата на първата инстанция, на 16 юни 2025 г. във Велико Търново, на ул. „П.Р. Славейков“ № 20, подсъдимият е направил опит умишлено да умъртви търновката С. И. Той и нанесъл удар с нож с дължина на острието 19 см в коремната област. Потърпевшата е била приета в болница с опасност за живота.

26-годишният извършител ще отговаря и за това, че е отнел от С.И. 400 лева и дамско кафяво кожено портмоне на стойност 24 лева, всичко на обща стойност 424 лева.

Освен това, на 17 юни 2025 г. в Павликени, при условията на продължавано престъпление, подсъдимият е използвал банкова карта на ранената и ограбена жена. Извършил е две транзакции от банкомат и е източил 60 лева от сметката и.

С присъдата си Окръжен съд – Велико Търново е наложил на подсъдимия, на основание чл. 23, ал. 1 от НК, едно общо наказание измежду определените за отделните престъпни деяния – 8 години лишаване от свобода, което да изтърпи при строг режим.

Делото в Апелативен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от подсъдимия.

Веселина АНГЕЛОВА