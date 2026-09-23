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Обявиха реферите за мачовете в Северозападната Трета лига

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Северозападната Трета лига- VI кръг, 26.09.2026 г., 17:00 часа

 „Бдин 1923“ /Видин/- „Чавдар“ /Троян/

1.Даниел Цолов-МН

2.Веселин Найденов-МН

3.ДжорданоАврамов-МН

4.Деян Филипов-МН                     

 Д-Т Ивайло Илиев-МН

 ОФК „Партизан“ /Червен бряг/- ОФК „Локомотив“ /Мездра/

1.Александър Марков-ВТ

2.Павлин Петков-ВТ

3.Димитър Линков-ВТ

4.Георги Георгиев-ПЛ                 

 Д-Т Любен Иванов-ПЛ

 ОФК „Ком- Берковица“- ОФК „Левски 2007“ /Левски/

1.Петър Иванов-МН

2.Николай Михайлов-МН

3.Васил Василев-ВР

4.Илиян Маринов-ВР                               

Д-Т Иван Николов-ВР

 „Етър ВТII“ /В. Търново/– „Янтра“ /П. Тръмбеш/

1.Ивайло Благоев-ПЛ

2.Денис Христов-ПЛ

3.Ивайло Христов-ПЛ

4.Борислав Борисов-ВТ               

 Д-Т Цветан  Илиев-ВТ

 ОФК „Академик“ /Свищов/– ОФК „Павликени“

1.Иван-Йоанис Теодорос Атанатос-ГБ

2.Ивайло Атанасов-ВТ

3.Едуард Кендерян-ВТ

4.Иван Марчевски-ВТ                       

Д-Т Пламен Обрешков-ГБ

 

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