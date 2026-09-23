Обявиха реферите за мачовете в Северозападната Трета лига
Северозападната Трета лига- VI кръг, 26.09.2026 г., 17:00 часа
„Бдин 1923“ /Видин/- „Чавдар“ /Троян/
1.Даниел Цолов-МН
2.Веселин Найденов-МН
3.ДжорданоАврамов-МН
4.Деян Филипов-МН
Д-Т Ивайло Илиев-МН
ОФК „Партизан“ /Червен бряг/- ОФК „Локомотив“ /Мездра/
1.Александър Марков-ВТ
2.Павлин Петков-ВТ
3.Димитър Линков-ВТ
4.Георги Георгиев-ПЛ
Д-Т Любен Иванов-ПЛ
ОФК „Ком- Берковица“- ОФК „Левски 2007“ /Левски/
1.Петър Иванов-МН
2.Николай Михайлов-МН
3.Васил Василев-ВР
4.Илиян Маринов-ВР
Д-Т Иван Николов-ВР
„Етър ВТII“ /В. Търново/– „Янтра“ /П. Тръмбеш/
1.Ивайло Благоев-ПЛ
2.Денис Христов-ПЛ
3.Ивайло Христов-ПЛ
4.Борислав Борисов-ВТ
Д-Т Цветан Илиев-ВТ
ОФК „Академик“ /Свищов/– ОФК „Павликени“
1.Иван-Йоанис Теодорос Атанатос-ГБ
2.Ивайло Атанасов-ВТ
3.Едуард Кендерян-ВТ
4.Иван Марчевски-ВТ
Д-Т Пламен Обрешков-ГБ