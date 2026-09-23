Отбелязаха 20 години от разкриването на Кризисния център за деца, жертви на трафик, в Балван

Социалната услуга е първата по рода си в България

ПЪРВИЯТ В БЪЛГАРИЯ КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА ТРАФИК И НАСИЛИЕ, ТОЗИ В БАЛВАН, отбеляза 20 години от създаването си. Социалният комплекс е дал шанс за пълноценен и качествен начин на живот на над 350 девойки от 6 до 18 години, които поради различни обстоятелства са били в риск или тръгнали по лош път.

Зад мисията на звеното стои голям екип от специалисти, който работи в координация с много институции.

Тържеството се проведе в понеделник в Народно читалище „Нива-1898“ – Балван. Гости на мероприятието бяха директорът на дирекция „Социални политики, здравеопазване, транспорт“ в Община Велико Търново Росица Димитрова, началникът на РУ на полицията в старата столица гл. инспектор Веселин Райков, шефът на дирекция „Социално подпомагане“ Мая Пешева и др.

„Зад тези 20 години стои отговорен, всеотдаен и достоен за уважение екип, който ежедневно полага усилия, за да върне на децата вярата, спокойствието и надеждата.

А всички деца, преминали през центъра, нека никога не забравят, че личното достойнство е тяхно право, а личният живот е личният им път. Силата да го извървят, е в самите тях“, заяви Росица Димитрова.

Повечето от потребителите в социалната услуга са жертви на домашно насилие в семейна среда. Обичайно става въпрос за физическо или сексуално насилие от страна на съжителя на майката. Другата част са девойки с конфликти в семейството, които срещат неразбиране от родителите си, влюбват се в момчета, които им обещават невероятни условия на живот, подаръци, екскурзии и щастие. След това момичетата попадат в мрежата на сексуалната експлоатация и трафика.

В центъра момичетата стоят обикновено по 6 месеца, но е възможно периодът да бъде удължен.

Капацитетът на звеното е 15 места. В него девойките получават подслон и храна, задоволяване на здравни потребности, емоционална и психологическа подкрепа за преодоляване на травмата, включване в образователния процес, консултиране и информиране, обучение в жизнени и социални умения и др.

Галина ГЕОРГИЕВА