БФС отхвърли молбата на „Лудогорец 2“ /Разград/ за отлагане на мача с “виолетовите”

БФС отхвърли искането на съперника на етърци в следващия мач “Лудогорец-2” за отлагане на мача за първенство на Втора лига поради наличието на национали. Причината бе в ангажименти на футболисти от отбора- домакин с нацоналните тимове на България в различните възрастови групи. СТК обаче обяви днес, че оставя молбата без уважение.

Решението на СТК:

Молбата на ПФК „Лудогорец 1945“ Рз за отлагане на среща не се удовлетворява, срещата от XI -ти кръг на ВПФЛ/Mr Bit/, между отборите на ПФК „Лудогорец 1945“ Рз и ФК „Етър“ ВТ, ще се играе по програма на 27.09. /неделя/ 2026 г. от 19.00 часа на ст. “Гнездо на орли” Разград.

Междувременно Българският футболен съюз, съвместно с Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп, утвърди програмата за срещите от XII, XIII, XIV и XV кръг на първенството в Mr Bit Втора лига.

Първият мач на „виолетовите“ за първенство след паузата е с „Фратрия“ на 9 октомври /петък/ от 20 часа и ще бъде предаван пряко по Диема- спорт. Отново в петък, но на 23 октомври от 18 часа, великотърновци ще гостуват на „Спартак Плевен“ в Ловеч, като тази среща ще се излъчва по Mr Bit. На 30 октомври /петък/ от 17:30 часа етърци срещат „Пирин 22“ на стадион „Христо Ботев“ в Благоевград, а на 9 ноември /понеделник/ от 17:30 часа са домакини на ПФК „Монтана 1921“. Този двубой е включен за пряко предаване в програмата на Диема спорт.