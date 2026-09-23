С пешеходен преход, крос и велосъстезание до хижа „Божур“ започва кампанията „Посока: Бъдеще!“ в Горна Оряховица

Поканени са родители и деца, малки и големи

На 10 октомври 2026 г. Горна Оряховица ще даде старт на кампанията „Посока: Бъдеще!“, организирана от Младежки доброволчески клуб „Превенции“.

Първата част на инициативата е посветена на здравето и активния начин на живот и ще събере деца, родители, младежи и възрастни в спортен ден, изпълнен с движение, състезания, демонстрации, музика и занимания сред природата.

Кампанията се реализира със съдействието на Община Горна Оряховица, Туристическо дружество „Камъка“ – Горна Оряховица, и СКК „Браун Тийм“. Основното послание на организаторите е, че здравословният и активен начин на живот не е само личен избор, а и пример, който започва от семейството.

Програмата ще започне в 10 ч. пред сградата на Община Горна Оряховица с пешеходен преход до хижа „Божур“. Водач на групата ще бъде Мирослав Ангелов. Маршрутът ще премине през площад „Георги Измирлиев“, улица „Мано Тодоров“, покрай стадион „Локомотив“ и ресторант „Бохеми“, след което участниците ще продължат по предварително маркирана пътека през горския масив от южната страна на местност Камъка. Финалът ще бъде на поляната пред хижа „Божур“. Преходът е без възрастови ограничения и е отворен за всички жители и гости на града, не се изисква предварителна регистрация.

Час по-късно, в 11 ч., ще бъде даден старт и на състезанието по скоростно изкачване/крос. То ще започне пред сградата на Общината, като трасето ще премине по улиците „Цар Освободител“, „Георги Измирлиев“, покрай Районен съд – Горна Оряховица, по улиците „Вичо Грънчаров“, „Балатон“ и „Мано Тодоров“, покрай сервиз „Полет“, а след това по асфалтовия път в посока хижа „Божур“. И тук финалът ще бъде на поляната пред хижата. Участниците ще бъдат разпределени в шест възрастови категории – момчета и момичета до 18 години, мъже и жени от 18 до 40 години и мъже и жени над 40 години.

Желаещите могат да се регистрират предварително, като ще има и регистрация на място пред Общината между 9 и 10,30 ч. Всеки участник ще получи състезателен номер. За най-бързите участници са предвидени медали и награди.

Любителите на колоезденето също ще имат своя старт. Велосъстезанието започва в 11 ч. пред Община Горна Оряховица и ще следва същото основно трасе към хижа „Божур“. Състезанието е предназначено за деца и ученици, които ще бъдат разделени в осем категории – момчета и момичета от I–IV клас, V–VII клас, VIII–X клас и XI–XII клас. Състезатели без каска няма да бъдат допускани до старта. И тук се изисква регистрация, която може да бъде направена предварително и на място преди състезанието. Освен медали и награди за най-добрите състезатели организаторите са предвидили и купа за училището с най-много участници.

Денят ще продължи с музика, демонстрации и полезна информация. Програмата на „Посока: Бъдеще!“ няма да приключи с финала на спортните състезания. На поляната пред хижа „Божур“ посетителите ще могат да се включат в разнообразни активности и да се запознаят с работата на организации и институции, които поставят здравето и доброволчеството сред своите приоритети.

Младежкият доброволчески клуб „Превенции“ и РЗИ – Велико Търново, ще имат собствени пунктове.

Посетителите ще могат да се включат и в демонстрации на Младежкия доброволчески кръст при СУ „Вичо Грънчаров“, както и да научат повече за дейността на организацията.

Специално участие ще има и Туристическо дружество „Камъка“, което тази година отбелязва 125 години от създаването си.

За децата са подготвени и допълнителни занимания от СКК „Браун Тийм“.

За удобство на състезателите ще бъдат осигурени палатки за преобличане, а магазини ARR ще се погрижат участниците и посетителите да могат да възстановят силите си с храна и напитки.

С „Посока: Бъдеще!“ организаторите отправят покана не само към активните спортисти, но и към всички, които искат да прекарат един различен ден със семейството и приятелите си. Инициативата поставя акцент върху движението, спорта, природата, доброволчеството и информираността за здравето, като събира различни поколения около обща кауза.

Но 10 октомври е само началото. Кампанията „Посока: Бъдеще!“ ще продължи и с още две събития, които ще се проведат на 16 и 22 октомври. Това, което предстои, организаторите ще разкрият допълнително.

Ана РАЙКОВСКА