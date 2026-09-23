Само за седмица диагностицираха двама с туберкулоза

ДВАМА ЗАБОЛЕЛИ ОТ ТУБЕРКУЛОЗА БЯХА УСТАНОВЕНИ В ОБЛАСТТА В ПЕРИОДА 14 – 20 СЕПТЕМВРИ. Единият от тях е от община Полски Тръмбеш, а другият – от Свищов. Това става ясно от справката на РЗИ за регистрираните заразни и паразитни болести.

За отчетения период са констатирани също двама с лаймска болест. Случаите са от общините Велико Търново и Елена.

Здравната картина се допълва от болен от сифилис, диагностициран в Полски Тръмбеш, и пациент с ламблиоза в Стражица.

Острите респираторни заболявания миналата седмица са 8, а лицата с варицела – 2.

Междувременно РЗИ продължава кампанията за активиране на мобилното приложение „еЗдраве“. На 25 септември от 9:30 до 12:00 ч. екип ще съдейства за достъп до електронното здравно досие на гражданите в КАТ и Паспортна служба – Велико Търново.

Услугата се предлага постоянно и в рамките на приемното време на Центъра за административно обслужване и Регионалната картотека на медицинската експертиза на ул. „Никола Габровски“ 23.

Галина ГЕОРГИЕВА