След второто поредно неявяване за мач от Северозападната Трета лига “Ювентус- 95” (Малчика) е изваден от състава на Северозападната Трета лига и през следващия сезон ще се състезава на по- долното ниво.

Отборът не успя да събере необходимия брой играчи и не пътува за мача с „Локомотив“ в Мездра в предходния кръг. През този сезон тимът от село Малчика вече не пътува и за гостуването си срещу дубъла на “Етър ВТ” и тогава получи парична глоба и отнемане на три точки. После пък излезе с едва 7 души срещу “Янтра” (Полски Тръмбеш), допусна четири гола за 13 минути и един от играчите получи “травма”, което доведе до служебно поражение с 0:7.

В решението на Спортно-техническата комисия към ЗС на БФС – В. Търново е записано: Относно неявяване на срещата от страна на ФК „Ювентус“ с. Малчика – 5 кръг на Трета лига „Северозападна“ група между отборите на ОФК “Локомотив“ гр. Мездра – ФК „Ювентус-95“ с. Малчика, насрочена на 19.09.2026 г. от 17:00 ч. СТК взе решение: На основание чл. 24, ал.1, буква/б/ от Наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2026/2027 г., при следващ случай измежду горепосочените (без да е необходимо нарушението да е от същия характер) – налага се дисциплинарно наказание преместване на отбора на ФК „Ювентус“ с. Малчика в по-ниско ниво (следващото по низходящ ред) за следващата спортно-състезателна година без право да довърши участието си в настоящата спортно-състезателна година.

На основание чл. 24, ал. 11, буква (а) от Наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2026/2027 г – когато на ФК бъде наложено наказание преместване в по-долно ниво или група преди завършване на есенния полусезон – резултатите от играните от него до този момент срещи се анулират.

Така вече са анулирани и служебните победи на “Етър ВТ2” и “Янтра” (П. Тръмбеш) и новото класиране е поместено в официалния сайт на БФС. Така Северозападната Трета лига остава с 12 отбора, като във всеки кръг ще има по два почиващи