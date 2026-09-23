Силно представяне на „Етър-Атлетик“ на Националния пробег „Колю Фичето“

Силно представяне записаха състезателите на „Етър-Атлетик“ в 57-ото издание на Националния лекоатлетически пробег „Колю Фичето“ в Дряново.

Георги Белчев (роден 2019 г.) спечели първо място на 200 метра бягане, с първи места се отличиха и Бояна Белчева (2017 г.) на 300 м и Ваяна Йорданова (2018 г.) на същата дистанция.

Второ място завоюва Благомир Попов (2019 г.) на 200 м, а Сияна Яламова (2011 г.) е трета при девойките под 16 години. Виктория Ябанджиева (2016 г.) е шеста на 300 метра, същото класиране постигнаха и Михаил Йорданов (2017 г.) и Християн Енев (2016 г.). Георги Лалов (2017 г.) е седми.

„Поздравления за всички наши състезатели за труда, старанието и борбения дух! Още едно добро представяне на нашите деца. Продължаваме напред!“, коментира треньорът Петьо Иванов.