Търновец задържа крадец в дома си

Мъж от Велико Търново залови в дома си крадец . На 22 септември около 20,20 ч. в полицията е получен сигнал от жител на старата столица, че е спипал в дома си мъж при опит за кражба на портмоне с пари. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил в жилището освен собственика и 31-годишния апаш.

Той се оказал жител на Дряново и познайник на полицията. В хода на извършената проверка е изяснено, че неканеният гост се е промъкнал в жилището през незаключена входна врата и направил опит за задигне на портмоне с пари от дамска раница.

Извършителят е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е бързи производство.