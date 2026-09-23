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Великотърновец спаси давещо се дете на плажа в Приморско

Михаил Михалев 6 четения 0 Comments

Великотърновецът Недялко Монов е спасил давещо се дете на плажа в Приморско.

Младият мъж работил като спасител на един от постовете, когато плажуващи му насочили вниманието към малко дете, което потъвало във водите на вливащата се в морето река Дяволска.

Той се отзовал на секундата, навлязъл в морето и успял да извади детето, което за щастие се отървало само с уплаха. Великотърновецът бил поздравен за бързата реакция и получил одобрението на плажуващите, които няколко дни разказвали за своевременната му намеса. Той получил и благодарностите на бабата на детето, която се изплашила от инцидента.

Река Дяволска се влива точно на Южния плаж в Приморско, а къпането там е забранено. Има поставени ограждения, но децата често ги преминават. Спасителният пост е далеч от самата река и само бързата реакция на великотърновеца е предотвратила трагедията.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: Георги Зафиров

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