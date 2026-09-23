Затварят дрогерията в Караисен

Кметството търси варианти за обезпечаване на населението със здравни продукти

ДО КРАЯ НА 2026 ГОДИНА ЩЕ РАБОТИ ДРОГЕРИЯТА В ПАВЛИКЕНСКОТО СЕЛО КАРАИСЕН. Здравният магазин ще остане в миналото, макар местните хора да са против закриването. Собственикът на търговския обект е уведомил Кметството, че причините за преустановяването на работата са комплексни.

Дотук се стига след незадоволителни финансови резултати, трудности в обезпечаването на работното време с кадри и други пречки, които се оказват непреодолими.

„Тъй като се носят различни слухове около затварянето, основен сред които е наемът – подчертавам, че той не е сред проблемите, водещи до това решение“, съобщи кметът Стефан Николов.

Новината за предстоящото закриване на дрогерията разтревожи живущите в Караисен. Здравният магазин е от особено значение за възрастните хора, които нямат възможност да пътуват до общинския център, за да се снабдяват с различни медицински продукти без лекарско предписание.

„За нас е важно затварянето на дрогерията да не означава, че хората ще останат без достъп до лекарства. Във връзка с това Кметство Караисен обмисля варианти за снабдяване на населението с лекарства“, посочва още Николов.

Някои от живущите в селото предлагат да се проучи възможността за поставяне на вендинг машина за лекарства.

Галина ГЕОРГИЕВА