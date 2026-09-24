25 евро годишно за 1,3 дка общинска земя плаща собственик на пчелин

Част от пасище в местността Белият път, в размер на 1,3 дка, да бъде даден с право за ползване за 10 години, е една от точките в дневния ред на редовната септемврийска сесия на Общински съвет – Лясковец.

Земята, която е в землището на с. Джулюница, ще се използва за пчелин. Намерението е на Кръстю Захариев, който вече е получил одобрение за обекта от съответните институции тази година, но му трябва терен.

Бъдещият пчелар писмено се е съгласил и с изготвената пазарна оценка. За 10-те години право на ползване на общинската земя той ще плати общо 252,88 евро, а на година – 25,29 евро.

30% от „крупната“ сума влиза в сметката на селото.

Снимката е илюстративна.